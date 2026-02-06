Video: así fue el momento del feroz temporal que azotó con vientos, lluvia y rayos a una localidad de Santiago del Estero

Un temporal que combinó vientos, lluvia y rayos azotó este jueves la localidad de Laprida, al sureste de Santiago del Estero. Las fortísimas ráfagas ascendieron a más de 100km/h, provocando la voladura de techos de varias viviendas y la caída de árboles. LN+ hizo un repaso de las imágenes más angustiantes.

Temporal en Santiago del Estero

Luego de varias jornadas de calor agobiante con temperaturas máximas que traspasaron los 43° C, el ingreso de un frente de aire frío alteró radicalmente las condiciones meteorológicas del lugar, habilitando el surgimiento de una intensa tormenta.

Durante varias horas, los vecinos de la localidad de Laprida quedaron rehenes del agua, que anegó las calles e interrumpió el suministro eléctrico. Si bien los daños materiales ocasionados por el temporal aún están siendo revisados, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

Además de volar los techos de diversas viviendas, el viento provocó una disminución casi total de la visibilidad en la ruta provincial N° 6. El agua dejó acumulados cercanos a los 60mm.

El temporal también dejó consecuencias en otras zonas del interior provincial. En Loreto, Villa Atamisqui, Medellín y Fernández se registraron inundaciones y daños materiales.

Por estas horas, operarios y personal de Defensa Civil continuaban trabajando en distintos puntos para restaurar el suministro eléctrico y despejar la maleza para habilitar la normal circulación por las calles.