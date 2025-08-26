Santiago del Estero: un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos

Un piloto de 26 años murió el último domingo en un choque múltiple durante una carrera de motos en el Club Mitre, en Colonia Dora, Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Lucas Subirats, oriundo de Jujuy, quien falleció a causa de las graves heridas sufridas en el impacto.

Según las primeras informaciones, uno de los competidores perdió el control de su moto en una curva a gran velocidad y provocó una colisión en cadena en la que participaron al menos cinco corredores. Entre ellos estaba Subirats, quien recibió los traumatismos más severos y murió casi en el acto.

El accidente fue registrado por un espectador y en las imágenes se observa el momento del choque y la caída de los pilotos.

Accidente de motos en Santiago del Estero

Personal médico asistió de inmediato a los heridos, pero no pudo reanimar a Subirats. Otros cinco motociclistas fueron trasladados a un hospital y ya recibieron el alta, informó el diario local El Liberal.

Subirats representaba a Jujuy en la competencia y también trabajaba como mecánico de motos. Había formado parte del Moto Auto Club San José, según informó El Tribuno.

La municipalidad de Perico, su ciudad natal, publicó un comunicado en sus redes sociales para despedirlo y confirmó que se puso en contacto con la familia para coordinar el traslado del cuerpo.

Lucas Subirats, el piloto jujeño que murió en una carrera en Santiago del Estero. El Tribuno

La Fiscalía de Añatuya y la policía local llevan adelante las pericias para determinar las causas del accidente.