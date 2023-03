Schiaretti dijo que estaría dispuesto a acordar con un sector de Juntos por el Cambio: “Hay que dejar afuera a los extremos de la grieta”

escuchar

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró esta tarde que el kirchnerismo “colonizó” al peronismo y se mostró dispuesto a un acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio, si bien pidió “dejar afuera a los extremos de la grieta”.

En una entrevista con Eduardo Feinmann por LN+, el mandatario cordobés dijo: “Si la Argentina sigue atrapada en la grieta, si no se genera un espacio que piense en la producción y el trabajo, que respete las instituciones y que plantee un país normal... Queremos un país normal, de sentido común, donde no estemos peleando como perros y gatos... Si no conseguimos eso, la Argentina va a seguir cuesta abajo”.

“Yo me dedico a la gestión de Córdoba, no a hacer comentarios políticos”, dijo en el arranque de la charla, y pidió: “El país necesita una alternativa fuera de la grieta. En las dos coaliciones más grandes, la voz campante la llevan los que están a favor de la grieta”.

Según el gobernador de Córdoba, “la grieta la instaló el kirchnerismo”. Para Scharetti, la lógica del kirchnerismo es la siguiente: “‘Si no pensás como yo, sos un enemigo’. ‘Si no hay un enemigo, lo creo’. Esto [la grieta] lo inventó el kirchnerismo. La mayor responsabilidad la tiene el que gobierna, que actúa como barra brava en lugar de cuidar la gestión y pensar en lo que necesitan los argentinos”.

Ante la consulta de si “sufrió al matrimonio Kirchner”, respondió: “Ellos siempre discriminaron a Córdoba y rompieron relación cuando fue la resolución 125, en 2008, cuando agredieron al campo. Ellos tratan de enemigo al campo, en lugar de tratarlo como alguien que genera riqueza y trae divisas al país. Cuando mirás los últimos 12 años, tenemos un PBI menor y, en los últimos 8 de los 12 años gobernó el kirchnerismo. Entonces, hay una responsabilidad central del kirchnerismo”.

Juan Schiaretti, precandidato a presidente: "Tenemos que ir a un solo tipo de cambio"

“ El peronismo tiene que dejar de ser colonizado por el kirchnerismo. Al peronismo de Córdoba nunca lo pudo colonizar, secuestrar o tenerlo de rehén ”, pidió Schiaretti, y aseguró: “Por más que el kirchnerismo recite consignas progresistas, la realidad es que en el país tenemos más pobres, menos empleo registrado, el país viene cayendo en su nivel de vida y esto es una constante”.

Ante la consulta de si estaría dispuesto a acordar, de cara a las próximas elecciones, con los principales referentes del oficialismo, respondió: “No haría una alianza con Máximo Kirchner, ni con Cristina Kirchner, ni con Massa, que entró a formar parte del kirchnerismo. La Cámpora es una organización que se creó hace 20 años, ya no son tan jóvenes. Ya no seducen a los jóvenes”.

Sobre qué haría para revertir la crisis económica, en caso de ser electo presidente, adelantó: “El déficit fiscal se resuelve rápido si se sacan los subsidios a las energías. Hay que sacar los subsidios a los que no los necesitan. Tenemos que encontrar los mecanismos para que los compatriotas que hoy viven de los planes sociales tengan una mejor formación en oficios y pueden incorporarse al trabajo formal, de manera tal que no les sea más rentable tener un plan social”.

Cuando le mencionaron si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo electoral con Juntos por el Cambio, contó: “Hace rato que no hablo con el expresidente Macri. Más que acordar con Juntos por el Cambio, me gustaría acordar con la parte de Juntos por el Cambio que piensa como nosotros y dejar afuera los espacios que están en los extremos de la grieta”.

Consultado por nombres concretos, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, respondió: “No califico a los dirigentes de ningún espacio”.

“ No estoy en el Frente de Todos y no voy a ir a unas PASO con el kirchnerismo. Nunca formamos parte de eso. No tengo nada que ver con el kirchnerismo ”, reiteró en otro tramo de la entrevista, y agregó: “Uno de los extremos de la grita es el kirchnerismo, y en Juntos por el Cambio hay que escuchar los que dicen lo contrario al kirchnerismo a los cinco minutos. Pierde toda la dirigencia cuando se pelean como perros y gatos, por eso a la sociedad le seducen las opciones que vienen de afuera”.

Consultado sobre empresas estatales como Aerolíneas, Télam y Canal 7, Schiaretti respondió: “Yo creo que las empresas del estado no pueden dar pérdidas. Nosotros tenemos dos empresas estatales que dan utilidades. Más que discutir si son públicas o privadas, deben ser equilibradas. Una empresa pública que pierde plata no tiene sentido”.

