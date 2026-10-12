Se aproxima un “bloqueo en la circulación atmosférica” que prolongará el mal tiempo y las tormentas: las zonas afectadas

La primavera continuará con escasa presencia del sol en Buenos Aires. Una configuración de la circulación regional favorecerá la persistencia de cielos cubiertos, precipitaciones intermitentes y temperaturas por debajo de lo habitual para esta época en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un panorama que se extenderá durante buena parte de los próximos diez días.

El fenómeno estará asociado a un centro de altas presiones que permanecerá estacionado sobre el océano Atlántico y dificultará una mejora sostenida. Bajo estas condiciones, los vientos del este y sudeste mantendrán un escenario húmedo, con poca amplitud térmica y episodios de lloviznas, lluvias y chaparrones.

Aunque la inestabilidad tendrá continuidad, no se esperan precipitaciones abundantes ni fenómenos meteorológicos de riesgo en el AMBA. Las primeras señales de cambio podrían aparecer durante el próximo fin de semana, mientras que las jornadas más estables se perfilan para el inicio de la semana siguiente.

Pronostico del tiempo

Qué es el bloqueo atmosférico y cuáles serán las zonas afectadas

Según Meteored, la presencia de un centro de altas presiones estacionado sobre el océano Atlántico condicionará la circulación atmosférica regional y prolongará las condiciones húmedas e inestables sobre el área metropolitana. Este bloqueo limitará la posibilidad de que se instalen jornadas soleadas y temperaturas más acordes con la primavera.

El pronóstico comprende a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde predominarán la abundante nubosidad y los vientos del este y sudeste. Las precipitaciones aparecerán de manera intermitente, con lloviznas aisladas y algunos episodios de lluvias o chaparrones, sin acumulados significativos en general.

Durante los primeros días, las mínimas se ubicarán entre 11 y 13 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 16 y 18 °C. La escasa presencia del sol y el cielo cubierto favorecerán la continuidad del ambiente fresco durante gran parte de las jornadas.

Las zonas ribereñas tendrán especial protagonismo por el viento: hacia el tramo central de la semana podrían registrarse ráfagas de hasta 40 km/h, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 km/h.

Una configuración de bloqueo favorece el ingreso de humedad hacia el oeste argentino 🔍. Las lluvias y tormentas afectarán distintas provincias de Patagonia y Cuyo, con episodios localmente intensos ⚠️.



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Cuáles serán los días con mayor probabilidad de lluvias

El lunes 12 comenzó con cielo cubierto y lloviznas aisladas en el AMBA, de intensidad suficiente para apenas mojar el piso. Para la segunda mitad del feriado se prevé la continuidad de la nubosidad, aunque con una menor posibilidad de precipitaciones.

La probabilidad de lloviznas volverá a aumentar durante la madrugada y la mañana del martes 13. En ambas jornadas, el sol será esquivo y las posibilidades de que aparezcan algunos claros quedarán limitadas a los tramos finales de las tardes.

El período de mayor inestabilidad llegará el miércoles 14 y el jueves 15, cuando la probabilidad de precipitación superará el 70%. Se esperan chaparrones ocasionales, con acumulados estimados de hasta 5 milímetros el miércoles y hasta 10 milímetros el jueves.

Así, el jueves se presenta como la jornada con mayores posibilidades de lluvias y chaparrones dentro de una semana dominada por el cielo gris. A ese escenario se sumará la persistencia del viento del este y sudeste, que reforzará la sensación de tiempo fresco.

El viernes 16 tampoco mostraría una mejora sostenida: continuaría mayormente nublado, con nuevas chances de lloviznas y temperaturas de entre 13 y 17 °C.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

Feriado de lunes con tormentas fuertes ⛈️ y alerta naranja en Misiones, Cuyo y el norte de la Patagonia.



El AMBA continuará fresco, sin sol y con lloviznas aisladas ☁️.



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Cuándo podrían llegar las primeras mejoras

Las condiciones podrían comenzar a cambiar ligeramente entre el sábado 17 y el domingo 18. Si bien la nubosidad seguirá presente, disminuirá de manera notable la probabilidad de precipitaciones.

Durante ese período, una circulación más propensa del sector sur impulsará un ligero descenso de las temperaturas mínimas. En la ciudad de Buenos Aires se esperan valores entre 9 y 10 °C, mientras que las máximas seguirán cerca de los 16 °C.