Se avecinan 24 horas de un cambio abrupto en el pronóstico en pleno fin de semana largo: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por el ingreso de un frente de inestabilidad que impactará en casi todo el territorio nacional. Este fenómeno climático altera las condiciones ambientales con lluvias intensas y ráfagas de viento durante el fin de semana largo de cuatro días.

La masa de aire frío traerá un descenso térmico marcado tras un período de estabilidad. Las autoridades meteorológicas establecieron niveles de alerta naranja y amarillo para diversas ciudades. El pronóstico indicó la probabilidad de eventos severos en el centro y norte del país.

Pronostico del tiempo

Impacto de las tormentas severas en la región central

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos enfrentan una situación crítica. El organismo asignó el nivel naranja para estas tres provincias ya que las tormentas adquieren características de severidad local en estos puntos geográficos.

Las áreas se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

20 MAR I ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟧 60-80 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

🟨 15-60 mm con ráfagas ≥ 80 km/h

🧊 Granizo



🌧️ #Lluvia

🟨10-30 mm



❄️ #Nevada

🟨15-30 cm ➡️ pic.twitter.com/wjmPm3wIDm — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 20, 2026

Alcance de la alerta amarilla en el resto del territorio nacional

La advertencia de nivel amarillo abarca una superficie extensa del mapa nacional. La alerta rige en Buenos Aires, Santiago del Estero, San Luis, San Juan y La Rioja. El mapa de inestabilidad incluye a Mendoza, Neuquén, La Pampa, Jujuy y Salta. Chaco, Formosa, Corrientes y Chubut también integran este listado de áreas bajo vigilancia.

El organismo indicó que las áreas ser verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, detalló.

Las lluvias intensas afectan la visibilidad en las autopistas Ricardo Pristupluk

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas