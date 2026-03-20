Se vienen 96 horas de un frente que provocará tormentas fuertes y días frescos: las zonas afectadas

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 96 horas lluvias, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país tras el ingreso de un frente inestable que también traerá días frescos por un marcado descenso de temperatura. Las alertas del organismo, de color amarillo y naranja, recaen en todo el territorio nacional.

Pronostico del tiempo

Cuáles son las zonas que se verán afectadas las próximas 96 horas

De acuerdo al último informe del SMN, rigen alertas naranjas en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Las áreas se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

20 MAR I ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟧 60-80 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

🟨 15-60 mm con ráfagas ≥ 80 km/h

🧊 Granizo



🌧️ #Lluvia

🟨10-30 mm



❄️ #Nevada

🟨15-30 cm ➡️ pic.twitter.com/wjmPm3wIDm — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 20, 2026

En tanto, rigen alertas amarillas en Buenos Aires, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, La Rioja, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes y Chubut. El organismo indicó que las áreas ser verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, detalló.

Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

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