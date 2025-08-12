Se define hoy qué pasará con las acciones de YPF; ya se puede pagar el colectivo con Mercado Pago
Además, la Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades y dinero; el Ministerio de Salud anunció cambios en la toma de exámenes de residencias médicas; hoy se conoce la inflación de EE.UU. Estas son las noticias de la mañana del 12 de agosto de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- La Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades y dinero. Se trata de una decisión del tribunal oral federal número 4, que condenó a 15 años al empresario kirchnerista en la causa conocida como la ruta del dinero K. Son 3 millones de euros y 1 millón de dólares que estaban depositados en bancos de Bahamas y Suiza. También ordenó el remate de 10 estancias ubicadas en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
- Ya se puede pagar con Mercado Pago el boleto de colectivo. La opción está disponible en 174 líneas de todo el país. Se puede pagar con un código QR desde cualquier teléfono, sin necesidad de contar con tecnología NFC, ni conexión a internet o datos móviles, ni tarjetas físicas o recargas anticipadas.
- Hoy se resuelve si Argentina tiene que entregar las acciones de YPF. La corte de apelaciones de Nueva York puede resolver que el país pague el juicio con el 51% de acciones de la compañía que posee el Estado, con otros activos, o mantener en suspenso la orden de la jueza Preska hasta definir la cuestión de fondo. La condena es por 16.100 millones de dólares, y el interés diario es mayor a los 2 millones de dólares.
- El Ministerio de Salud anunció cambios en la toma de exámenes de residencias médicas. El año próximo traerá una modificación importante: cada jurisdicción provincial se hará cargo de tomar su propio examen a los aspirantes. La medida llega después del escándalo que derivó en que más de 100 médicos debieran rendir esa prueba nuevamente.
- Se conoce el IPC de Estados Unidos. El dato podría tener una influencia sobre las expectativas de una baja de tasas de parte de la FED, el banco central estadounidense. Las actuales tasas están entre 4,25 y 4,5%, y no se han modificado desde diciembre.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
La Anmat prohibió la comercialización de un suplemento dietario por considerarlo ilegal
- 2
Un método sencillo permite saber qué edad tienen tus arterias: por qué es tan importante
- 3
Los cinco momentos más destacados del streaming científico que cautivó a 70.000 personas
- 4
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”