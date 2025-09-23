Se viene la Media Party 2025, el encuentro de profesionales de medios para reinventar el periodismo con IA

Media Party, la conferencia anual que reúne a emprendedores, periodistas, programadores, diseñadores, tecnólogos, académicos, inversores y policy makers de todo el mundo, se desarrollará del 2 al 4 de octubre en la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires (Sarmiento 3131). Las inscripciones ya están abiertas en mediaparty.org.

La edición 2025 del evento contará con numerosos oradores internacionales, entre los que se encuentran:

Jane Barrett , Directora de Estrategia de IA, Reuters

, Directora de Estrategia de IA, Reuters Vivian Schiller , VP y Directora Ejecutiva, Instituto Aspen

, VP y Directora Ejecutiva, Instituto Aspen Shazna Nessa , escritora y periodista ganadora Premio Pulitzer (WSJ & AP)

, escritora y periodista ganadora Premio Pulitzer (WSJ & AP) Saša Vučinić , cofundador North Base Media, pionero en capital de riesgo para medios independientes

, cofundador North Base Media, pionero en capital de riesgo para medios independientes Edward Tian , CEO de GPTZero, revolucionario en verificación de contenido digital con IA

, CEO de GPTZero, revolucionario en verificación de contenido digital con IA Steve Song , Director Senior Infrastructure Mapping de ISOC

, Director Senior Infrastructure Mapping de ISOC Gitesh Gohel , Director de Producto de The Atlantic

, Director de Producto de The Atlantic David Coronel , cofundador Laia.ar, defensor de diversidad en IA latinoamericana

, cofundador Laia.ar, defensor de diversidad en IA latinoamericana Craig Hammer, Gerente del Grupo Datos Desarrollo, Banco Mundial

Además, habrá varios proyectos en la feria de medios, charlas cortas de nuevos emprendimientos, talleres en paralelo y una hackatón -una jornada de trabajo colaborativo para resolver problemas de innovación en medios-.

Shazna Nessa, exFundación Knight y The Wall Street Journal, una de las invitadas internacionales de la Media Party 2025

Las proyecciones indican que la gran mayoría del contenido de internet será sintéticamente producido para 2026, mientras las Search Generative Experiences (SGE) y chatbots impulsados por IA transforman radicalmente el acceso a la información. Este escenario se desarrolla en un año con más de 40 democracias enfrentando elecciones críticas y conflictos continuos en Europa y Medio Oriente.

“Los periodistas y organizaciones de noticias deben repensar su rol con urgencia”, señalan los organizadores del evento, que posiciona el concepto de “Periodismo Aumentado” como eje central de la agenda 2025.

LA NACION estuvo presente en todas las ediciones anteriores de Media Party y este año contará con un stand en la Media Fair.

La tradicional hackatón de la Media Party estará enfocada este año al "periodismo con superpoderes" y soluciones Truth Tech. Para esta actividad se requiere inscripción específica Julia Palandri

Media Party 2025 mantendrá su formato inmersivo de tres días que combina:

Keynotes con referentes globales.

con referentes globales. Lightning Talks con ideas potentes en formato ágil.

con ideas potentes en formato ágil. Workshops centrados en metodologías ágiles, diseño de producto e inteligencia artificial.

centrados en metodologías ágiles, diseño de producto e inteligencia artificial. Media Fair exhibiendo startups y servicios innovadores del ecosistema

exhibiendo startups y servicios innovadores del ecosistema Hackatón enfocada en “periodismo con superpoderes” y soluciones Truth Tech, para esta actividad se requiere inscripción específica.

Los nuevos cuatro espacios experimentales

A las actividades se sumarán este año cuatro espacios experimentales Sandbox, entornos seguros y controlados donde es posible experimentar con nuevas tecnologías, servicios y modelos de negocio sin riesgo. Son laboratorios de co-creación que van más allá del networking tradicional y a los cuales se accede por postulación.

Truth Tech : tecnologías para la verificación de la “Realidad”.

: tecnologías para la verificación de la “Realidad”. EdTech: para los comunicadores del futuro.

para los comunicadores del futuro. Internet Pulse : visibilizar la salud de la red.

: visibilizar la salud de la red. Ad Tech: marcas, medios, monetización y magia.

> Agenda completa