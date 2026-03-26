Se viene un frente cálido de 48 horas que traerá mal tiempo, tormentas fuertes y lluvias: las zonas afectadas

El SMN advirtió sobre la inestabilidad que reinará durante el fin de semana, con temperaturas por encima de los 20 grados; las recomendaciones del organismo para estos primeros días otoñales en AMBA y otras provincias
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El servicio Meteorológico Nacional detalla la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento que impactarán en el AMBA y en diversas provincias durante el fin de semana. Esta situación meteorológica deriva de un frente cálido que traerá humedad y aumento de temperatura, mientras el otoño comienza a asentarse.
El cambio más notorio en las condiciones climáticas se registrará durante el transcurso de este viernes, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad.
Pronóstico del tiempo en CABA
El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una progresión de temperaturas y nubosidad durante la semana. Este jueves la máxima se mantendrá en 25°C, la mínima subirá a 17°C y el cielo mostrará neblina y nubosidad. Con la llegada del viernes, la temperatura máxima será de 26°C, con una mínima de 19°C, bajo un cielo mayormente nublado.
La inestabilidad climática llegará con mayor fuerza durante el fin de semana, ya que el sábado la temperatura máxima alcanzará los 25°C y la mínima se situará en 21°C, con una probabilidad de tormentas de entre el 10% y el 40%. En tanto, el domingo la temperatura máxima escalará a los 27°C y la mínima llegará a los 22°C.
Las provincias afectadas por la alerta amarilla
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego rigen bajo la alerta amarilla, con vientos que rondarán entre los 40 y los 65 kilómetros por hora y ráfagas mayores a los 110 kilómetros por hora. Asimismo, se espera que las lluvias pronosticadas acumulen aproximadamente entre los 15 y 30 milímetros.
25 MAR I ⚠️ #Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 25, 2026
🌬️ #Viento
🟧45-65 km/h con ráfagas ≥ 120 km/h
🟨40-65 km/h con ráfagas ≥ 110 km/h
🌧️ #Lluvia
🟨15-30 mm
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Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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