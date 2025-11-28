Siesta: qué personas deberían evitarla y por qué genera el efecto contrario

Pablo Ferrero, médico especializado en sueño, visitó los estudios de LN+ y advirtió sobre la importancia de dormir bien; además, explicó cuáles son las consecuencias en niños y adultos a corto y largo plazo
- 2 minutos de lectura'
“No dormir bien trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo”, subrayó Pablo Ferrero, médico especializado en sueño durante su visita a los estudios de LN+. Sobre este punto, el experto advirtió que el mal descanso también trae efectos en el funcionamiento de los órganos.
Consultado acerca de cuáles son los efectos de dormir mal en adultos y niños, el especialista precisó: “A mediano y largo plazo tiene consecuencias mucho peores; en los niños, afecta el aprendizaje, la memorización y el crecimiento porque la hormona del crecimiento se libera durante el sueño”.
Y diferenció: “En los adultos bajan las defensas y afecta el sistema inmunológico. Hace que el cerebro no funcione bien y por cascada impacta en el funcionamiento de los órganos”.
Qué personas deberían evitarla
Ferrero hizo hincapié en la importancia del buen descanso durante la noche a fines de evitar la siesta. “La NASA recomienda 26 minutos de siesta. La realidad es que si dormís más de 15 o 20 minutos te levantás abombado", dijo.
En la misma línea, remarcó: “La siesta no es aconsejable en las personas con insomnio. Si tu modus operandi es dormir mal y recuperar en la siesta, no es lo más beneficioso”.
El médico especializado en sueño explicó que deberíamos dormir entre 7 y 9 horas a partir de la adultez. Sin embargo, “cada persona tiene su necesidad específica”, destacó.
