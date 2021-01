Cortes de luz en distintos barrios de la ciudad y del conurbano Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Hace horas que Paula y su familia no descansan bien. El calor es agobiante y en donde viven, en Lanús Oeste, no hay energía eléctrica para poner en marcha el aire acondicionado. El fastidio de la falta de luz se vuelve agotador en una jornada más donde las altas temperaturas no dan tregua.

De acuerdo al último informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que data de poco antes de la medianoche, 15 mil usuarios de Edesur y otros tantos clientes de Edenor se encontraban sin luz. Los cortes se replican en distintos barrios del conurbano y de la ciudad y los vecinos lo hacen saber a través de las redes sociales.

Los lugares más afectados de los clientes de Edesur, y que se indican en la página del ENRE, son Almirante Brown, Caballito, Parque Avellaneda y Villa del Parque. En tanto, en el área de concesión de la distribuidora Edenor figuran Núñez, Palermo, Escobar y Don Torcuato (Tigre).

Ante la consulta de LA NACION, desde Edesur informaron que actualmente hay "menos de 15 mil usuarios sin energía en toda el área de concesión y sobre 2,5 millones de clientes". Desde la concesionaria explicaron que esas interrupciones en el servicio "son consecuencia del pico de ayer, con récord nacional de demanda, y que las reparaciones continúan esta mañana".

