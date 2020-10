Siguen los incendios en Córdoba y San Luis

Este sábado hay en línea de fuego en Córdoba 520 bomberos locales, de Santa Fe y Entre Ríos y brigadistas nacionales. Crédito: Gentileza Gobierno de Córdoba

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2020 • 16:44

CÓRDOBA.- Los bomberos de Córdoba, junto a brigadistas enviados por la Nación, efectivos de Santa Fe y Entre Ríos -suman 520 en línea de fuego- y aviones hidrantes y helicópteros continúan luchando contra las llamas en diferentes focos en esta provincia. Entre 95.000 y 100.000 hectáreas sería la superficie golpeada en Córdoba en lo que va del año. También continúa la alerta en la vecina San Luis, donde todavía no hay una estimación de hectáreas dañadas.

Frente a los incendios que afectan a una decena de provincias, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley presentado por el Frente de Todos y los interbloques de Consenso Federal y Federal para el Desarrollo que apunta a que se prohíba la modificación del uso de suelo por 60 años en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales.

En el Valle de Punilla se trabaja desde La Cumbre hacia el Río Pinto sobre la zona de Carpintería y también en el departamento de Cruz del Eje donde, la situación es "mucho mejor" que la del viernes, según dijo el director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha. De todos modos hay muchos puntos calientes y las tareas son continuas en Estancia La Candelaria, Cruz de Caña, Cabeza de Novillo y represa de Morales.

Los vecinos de la zona de La Candelaria -donde está la estancia jesuítica patrimonio de la humanidad más grande de Córdoba- regresaron en la noche del viernes a sus casas, que habían dejado por el denso humo. El edificio de la estancia, la capilla y la escuela que está en el mismo predio no sufrieron daños.

Mabel Ahumada, directora de la escuela, grabó un video que se viralizó en las redes sociales. En el audio se la escucha decir: "¡Señor, detén este monstruo!". En diálogo con la radio Cadena 3 contó que las llamas daban "miedo". La docente indicó, asimismo, que no pasó el peligro de incendio en el predio. "No podría decir que salimos del peligro, porque se nos quemó toda la parte de atrás de la estancia y no la del frente. La escuela, gracias a Dios, está bien", agregó.

Después de que el incendio en Alpa Corral se hubiera controlado y se mantuvieran guardias de ceniza, se reinició con un foco en los pinares de San José de los Ríos, al igual que en Achiras, en donde se quema pastizal sin riesgo para las viviendas. Las llamas que el viernes se expandieron en jurisdicción de Berrotarán fueron contenidas aunque todavía quedan puntos calientes que presentan un riesgo.

La intendenta de Alpa Corral, María Nélida Ortiz, contó que nunca antes habían visto incendios como los que registró la zona en la última semana. Insistió en que la sequía extrema es un factor que incide fuerte. Es "como si echaran nafta, es impresionante", dijo al referirse a la velocidad de la propagación de las llamas.

El martes pasado el fuego en la zona de Los Pinares ya no era superficial, sino "de copa", lo que -según describió Ortiz- hizo que el panorama fuera "dantesco". Hasta el cierre de esta edición no había nuevos evacuados. Sí los hubo durante la semana, cuando las llamas amenazaban las casas.

Convocada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, anteayer se reunió la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, que elevó la propuesta al Poder Ejecutivo de sumar unas 130.000 hectáreas afectadas por los incendios a la declaración de emergencia. A fines de agosto se definieron como zonas de desastre a Ischilín, Punilla y Colón, pero en septiembre y este mes los fuegos afectaron a otros territorios.

En la provincia de San Luis hace once días que diferentes focos de incendios afectaron a la capital, a Juana Koslay (a 15 kilómetros), a Villa del Carmen, a El Morro (100 kilómetros al norte) y a Papagayos y a Villa Larca (200 kilómetros al noreste).

Uno de los peores momentos vividos fue en la tarde de anteayer cuando se evacuó a las 72 personas que estaban en el Hospital Materno Infantil Teresita Baigorria, al norte de la ciudad de San Luis, porque las llamas avanzaban desde las sierras hasta la playa de estacionamiento.

También los fuertes vientos -al igual que sucede en Córdoba- complican la tarea de los bomberos y dificulta el trabajo de los aviones hidrantes, ya que hacen que las llamas cambien de dirección.

El jefe del Programa San Luis Solidario (ex Defensa Civil), Damián Gómez, calificó de todavía "crítica" la situación en Papagayos y Villa del Carmen, mientras que estimó que en El Morro y Villa Larca los focos podrían quedar controlados en dos días.

En tanto, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación es una modificación del artículo 22 bis de la ley 26.815 de manejo del fuego, por la que se prohíbe realizar cambios en el uso de las superficies afectadas por incendios en "bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales" y "garantizar su restauración".

En esos casos la prohibición es por 60 años y veda los cambios en el destino que esas superficies tenían antes del incendio, la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares y fiscales, y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio".

Las mismas restricciones, de aprobarse la iniciativa, se extenderán por 30 años "en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural".

Conforme a los criterios de Más información