¿Es verdad que las personas flacas tienen metabolismo más rápido?

Ya se sabe que no existen milagros a la hora de bajar de peso, por más que sigan apareciendo dietas mágicas. Pero hay una idea que sigue justificando al que no tiene éxito cuando ambiciona perder unos kilos: que las personas delgadas pueden comer lo que sea porque su metabolismo más veloz les permite no ganar peso. La doctora Pilar Llanos, licenciada en Nutrición y miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, desmiente esta creencia: "Es un mito -afirma-. Las personas delgadas tienen el mismo metabolismo que las que tienen sobrepeso u obesidad. Pensar que la delgadez o el exceso de peso reducen el metabolismo es un pensamiento muy simplista". En el país, según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo social, más del 50% de la población tiene exceso de peso. Esto aumenta el riesgo de padecer más de 200 problemas de salud, como diabetes, hipertensión arterial (presión alta), enfermedades respiratorias crónicas, renales, hepáticas y algunos tipos de cáncer. Llanos agrega que el metabolismo y la pérdida de peso tienen que ver con cada individuo, y que en él influyen la genética, el balance entre lo que se ingiere y lo que se gasta, los hábitos, las costumbres de alimentación, el consumo de alimentos y la actividad física realizada, entre otros factores.Osvaldo Arsenio, exdirector técnico del Cenard, explica que si bien es verdad que las personas que practican una actividad física constante, ya sea competitiva o no, tienen un metabolismo basal más rápido (queman más calorías aun en reposo), una persona delgada inactiva puede tener también un bajo nivel de masa muscular, con lo cual una generalización no sería correcta.

Fuente: LA NACION

