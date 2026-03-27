“Situación crítica”: los rectores denuncian que los salarios universitarios son los peores de los últimos 23 años

Será una semana agitada en el mundo universitario. Mientras los gremios universitarios impulsan un nuevo paro para el próximo martes 31 de marzo, los rectores de las universidades nacionales, reunidos en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en Santa Rosa, La Pampa, además de elegir sus nuevas autoridades, emitieron un crítico comunicado donde hablan de que los salarios están en su nivel más bajo de los últimos 23 años. Y apuntaron que el deterioro es equivalente a que no se hubieran pagado unos siete salarios entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

Ayer, en otro comunicado, en un tono fuertemente crítico, los rectores hablaron de “extrema preocupación” y “máxima alerta” ante la “situación crítica” que atraviesa el sistema científico y hablaron de la “fuga de talentos” como consecuencia del desfinanciamiento.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci, fue elegido hoy nuevo presidente del CIN UNR

“La situación presupuestaria en el sistema universitario nacional es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios. En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”, señala el documento que dieron a conocer después del Plenario en el que se eligieron nuevas autoridades para el período 2026-2027.

Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, fue elegido videpresidente del CIN

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci es el nuevo presidente del CIN; y el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, el vicepresidente. “Vamos a reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza”, selló Bartolacci.

El próximo martes el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UBA anticipó que se dictarán clases públicas frente al domicilio de Caballito del jefe de Gabinete Manuel Adorni

Mientras se evalúan los alcances del paro y movilización convocados para el martes, desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) confirmaron su adhesión. A su vez, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que el martes dictarán clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, que está siendo investigado por la Justicia por la compra de pasajes de un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana extralargo por Carnaval y propiedades no declaradas, para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Números del desfinanciamiento

El comunicado de los rectores es contundente y abunda en números para dimensionar el impacto del desfinanciamiento: “En lo que respecta a los salarios universitarios, el deterioro del poder adquisitivo es igualmente relevante. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, dice.

Y sigue: “Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia. Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026. Ese porcentaje surge de la diferencia acumulada entre la evolución de precios y salarios y representa el incremento necesario para equiparar la capacidad de compra del salario al nivel previo a la asunción del actual gobierno nacional”.

Autoridades del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se reunió en La Pampa CIN

El documento también apunta a un ítem del presupuesto universitario que ha sido objeto de cuestionamientos por parte del Gobierno. “El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente, se encuentra en torno del 40% de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias”, dice.

Recortes indirectos

“El análisis de partidas presupuestarias específicas muestra que el recorte no involucra solamente a las transferencias a las universidades, sino que incluye a las líneas presupuestarias que, si bien no forman parte de los presupuestos universitarios, son centrales para sostener el funcionamiento del sistema. A modo de ejemplo, y observando exclusivamente el presupuesto efectivamente ejecutado, en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades era equivalente al 38,05% al de lo ejecutado en 2023; el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria se ubicó en apenas 1,02%; el que financiaba los montos de las Becas Progresar lo hizo en torno al 26,02% del nivel de 2023; y aquellos vinculados con el desarrollo de infraestructura universitaria o al acompañamiento a las trayectorias de formación estudiantil de los beneficiarios de las becas progresar, en el 0%. Más específicamente sobre las Becas Progresar, el presupuesto vigente de los renglones vinculados con su financiamiento y al acompañamiento de trayectorias se redujeron un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95% por debajo del valor que tenía en 2023”, apunta el documento del CIN.

Ayer, en otro comunicado, los rectores hablaron de “extrema preocupación” y “máxima alerta” ante la “situación crítica” que atraviesa el sistema científico y hablaron de la “fuga de talentos” como consecuencia del desfinanciamiento.

“El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) manifiestan con extrema preocupación y máxima alerta la situación crítica y sin precedentes que atraviesa el sistema científico tecnológico del país. El deterioro acelerado del financiamiento, de las condiciones de trabajo, de los salarios y de la infraestructura indispensable para la investigación amenaza directamente la continuidad misma de las capacidades científico-tecnológicas construidas durante décadas.

“Las universidades públicas y los institutos de investigación constituyen el núcleo del sistema científico nacional: en ellos se desarrolla la enorme mayoría de la investigación argentina, se forman las y los investigadores que sostienen la producción de conocimiento, y se preserva la infraestructura crítica que permite innovar, transferir tecnología y contribuir con el desarrollo económico y social del país. El desfinanciamiento actual compromete de manera directa el funcionamiento de estas instituciones, poniendo en riesgo proyectos estratégicos, laboratorios, becas, carreras de posgrado y equipos de trabajo consolidados”, denunciaron.

Además, el CIN y la RAICyT advirtieron: “Sin financiamiento adecuado, sin oportunidades reales de desarrollo y sin salarios dignos, el sistema científico tecnológico nacional se vuelve incapaz de atraer y retener a sus jóvenes talentos, quienes se ven forzados a emigrar en busca de condiciones laborales y profesionales que hoy no encuentran en la Argentina. Esta pérdida no solo empobrece el presente: erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de las y los investigadores más creativos, productivos y con mayor proyección. La fuga de talentos es una consecuencia directa del desfinanciamiento y constituye uno de los factores más graves de degradación del sistema científico y universitario”, apuntaron.