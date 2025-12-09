Parador 12 de Jureré, Florianópolis: dónde queda, cómo llegar y qué hay para hacer

De cara a una nueva temporada de verano, muchos argentinos eligen viajar a destinos en el exterior para disfrutar de sus vacaciones. Uno de los más concurridos es Florianópolis, al sur de Brasil. Para disfrutar de la playa al máximo, quienes planean vacacionar allí buscan algún balneario, como puede ser el caso de Parador 12 de Jureré.

También conocido como P12, es un beach club exclusivo que es considerado uno de los más sofisticados de Brasil. Cuenta con piscina, camastros frente al mar, bungalows y restaurante. Además, allí se hacen shows con DJs nacionales e internacionales. Es por ello que tiene público joven y adulto, con un perfil de fiesta.

Se hacen fiestas en Parador 12 de Jureré, Florianópolis P12

A continuación, todo lo que hay que saber sobre Parador 12 de Jureré.

Dónde queda Parador 12 y cómo llegar

Parador 12 se encuentra en la playa Jureré Internacional, ubicada en la Isla de Santa Catarina de Florianópolis. Esta zona se destaca por su ambiente sofisticado. La dirección precisa es en la calle Srv. J Cardoso Oliveira. De allí, tiene acceso directo a la playa con una gran infraestructura frente al mar.

Es así que P12 ofrece vistas panorámicas al océano, con fácil llegada desde el norte de la isla vía transporte público o auto. Quienes cuenten con su transporte propio, pueden acceder fácilmente desde el centro de la ciudad, a 24 km. Según Google Maps, el viaje en auto dura menos de 30 minutos si se toma la SC-405. Además, en el predio hay estacionamiento disponible.

En tanto, para ir desde el centro de Florianópolis se puede recurrir a las siguientes líneas de colectivos:

4123 Ejecutivo Ribeirão da Ilha.

468 Tirio / Multihospital.

563 Costa De Instalación.

D-565 Ribeirão Da Ilha Directo.

V-562 Costa De Cima Via Costa de Dentro.

462 Campeche.

473 Morro Das Pedras Via Eucaliptos.

474 Morro Das Pedras Via Gramal.

500 Madrugadão Sul / Pântano Do Sul.

4120 Pantano Ejecutivo Del Sur Vía Eucalyptus.

V-468 Tirio / Multihospital Vía Aeropuerto.

469 Tapera / Río Tavares.

477 Tirio - Vía Aeropuerto Tapera.

561 Caieira Da Barra Do Sul.

También se puede tomar en cuenta viajar allí en Uber o taxi. También hay compañías que ofrecen traslados privados que se pueden contratar para ir, una opción ideal para grupos grandes.

Qué hay para hacer en Parador 12

Cómo ya se mencionó, Parador 12 se destaca por gran oferta de recitales y shows, ideales para adultos. Además, los viernes, sábados y feriados ofrecen fiestas frente a la playa. Los tickets para asistir a alguno de estos eventos salen a partir de los 150 reales.

Line up de artistas que tocarán en Parador 12 de Jureré, Florianópolis, esta temporada de verano P12

A continuación, el line up completo de Parador 12 para esta temporada de verano:

13 de diciembre: C.O.P.A (Circuito de Barra Libre para Asociaciones Atléticas)

20 de diciembre: Follow The Sun

26 de diciembre: Clayton e Romario com Vida Atitude 67

27 de diciembre: Alok

28 de diciembre: Jorge & Mateus

29 de diciembre: Beltran, Öwnboss e Volkoder

30 de diciembre: Dennis Cruz e Illusionize

31 de diciembre de 2025: Reveillon Spettacolo 2026

1 de enero: Black Coffee

2 de enero: Nattan

3 de enero: Martin Garrix

4 de enero: Me Leva: Belo, Jeito Moleque e Pixote

Fiesta Bresh en Parador 12 de Jureré, Florianópolis

8 de enero: Bresh: La Fiesta Más Linda del Mundo

9 de enero: Meet Day: Adam Sellouk

10 de enero: Baile do Dennis

11 de enero: Gusttavo Lima

16 de enero: Mëstiza

18 de enero: Thiaguinho

22 de enero: Bresh: La Fiesta Más Linda del Mundo

23-24 de enero: Meet Day Apresenta: Hernán Cattáneo

Hernán Cattáneo en Parador 12 de Jureré, Florianópolis P12

25 de enero: Zé Neto & Cristiano

30 de enero: Meet Day: Kevin Di Serna

31 de enero: Cidade Negra

1 de febrero: Pagonejo Bão: Alexandre Pires

6 de febrero: Meet Day Apresenta: Kolombo

8 de febrero: Churrasco On Fire

12 de febrero: Meet Day Apresenta: Loulou Players

13 de febrero: Festa à Fantasia do P12 com Dubdogz

14 de febrero: Mochakk

15 de febrero: Vintage Culture

16 de febrero: Livinho e Kayblack

17 de febrero: Turma do Pagode

En tanto, es posible comer en su restaurante, que cuenta con un menú de mariscos, ceviches, cocktails y brunch playero. Este ofrece mesas VIP con vista al mar. Además, tiene unos diez bares estratégicamente repartidos en todo el predio.

Los servicios de playa que ofrece Parador 12 de Jureré, Florianópolis P12

En tanto, también se puede pasar el día allí. Su gran infraestructura ofrece una pileta, cómodos camastros en primera línea de playa, bungalows, cabañas equipadas con jacuzzis y un deck panorámico frente al mar.