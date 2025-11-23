Sube la temperatura y se despeja el cielo: el pronóstico del tiempo para este domingo 23, según el último parte del SMN

El gradual ascenso térmico elevará las mínimas a los 16° C y por la tarde llegarán a los 26° C; gracias a la rotación noreste de las ráfagas de viento, no habrá registros de nubosidad
- 2 minutos de lectura'
Este domingo el sol llegó para quedarse. A partir del último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ascenso de la amplitud térmica iniciada el sábado no solo persistirá durante la jornada de hoy, sino que también marcará el pulso para la semana entrante.
Entre las zonas más calurosas de este domingo aparecen Cuyo, norte de la Patagonia, Córdoba y el sur de la región pampeana. Por la incursión del viento norte, el oeste del país se verá penetrado, incluso hasta las latitudes australes, por máximas que en muchos casos podrían superar los 31° C.
En la costa bonaerense se vivirá una jornada de condiciones excelentes, con una tarde que llegará a los 26° C.
Lo más alarmante surge desde la región del NOA. Según prevé el SMN, allí se debe prestar atención al tipo de actividades al aire libre que se deseen realizar, ya que dentro de las actuales condiciones existe un elevado índice de peligro de incendio extremo, con temperaturas que se posicionan cerca de los 40° C.
Bajo los parámetros de inestabilidad, el Litoral también da la nota: luego de una mañana templada y ventosa, en esa zona del país se vivirá una tarde de registro casi veraniego, preludio de lo que se vivirá durante la semana entrante en casi toda la Argentina.
