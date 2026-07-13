Suman los dólares del vestidor de Insaurralde a la acusación; Milei recibe a legisladores de La Libertad Avanza

Para el fiscal, los dólares del vestidor eran de Martín Insaurralde y los va a sumar a la acusación. Sergio Mola le imputará al exintendente de Lomas de Zamora y a su exesposa Jésica Cirio ese dinero y va a investigar su destino; además, va a pedir nuevamente su declaración indagatoria. El objetivo del fiscal es determinar cuál fue el destino de ese dinero, dónde está o cómo fue invertido: las sospechas son que quedó en manos de supuestos testaferros de la pareja.

Sergio Mola le imputará al exintendente de Lomas de Zamora y a su exesposa Jésica Cirio ese dinero y va a investigar su destino; además, va a pedir nuevamente su declaración indagatoria. El objetivo del fiscal es determinar cuál fue el destino de ese dinero, dónde está o cómo fue invertido: las sospechas son que quedó en manos de supuestos testaferros de la pareja. Milei recibe a legisladores de La Libertad Avanza. El Presidente encabeza hoy una reunión con diputados y senadores libertarios para presentar los principales cambios de la reforma del Banco Central. La reunión, prevista para las 15, tiene como objetivo presentar a los legisladores oficialistas los ejes del proyecto antes de que comience el debate parlamentario.

El Presidente encabeza hoy una reunión con diputados y senadores libertarios para presentar los principales cambios de la reforma del Banco Central. La reunión, prevista para las 15, tiene como objetivo presentar a los legisladores oficialistas los ejes del proyecto antes de que comience el debate parlamentario. Alerta máxima en Atlanta por el partido entre Argentina e Inglaterra. Debido a la magnitud de ambas hinchadas, la Policía de Atlanta junto a las autoridades federales prevén un fuerte operativo de seguridad en la previa y durante el partido, que se jugará el miércoles a las 16 horas. Inglaterra es uno de los equipos más convocantes de este Mundial y su hinchada jugó de local en casi todos los partidos.

Debido a la magnitud de ambas hinchadas, la Policía de Atlanta junto a las autoridades federales prevén un fuerte operativo de seguridad en la previa y durante el partido, que se jugará el miércoles a las 16 horas. Inglaterra es uno de los equipos más convocantes de este Mundial y su hinchada jugó de local en casi todos los partidos. Sube a 4490 la cifra de muertos en Venezuela . La cantidad de heridos se mantiene en 16.740, según datos oficiales difundidos por el gobierno chavista. Más de 30.000 voluntarios siguen trabajando para rescatar víctimas que siguen atrapadas bajo los escombros a 20 días del doble terremoto que afectó al país.

La cantidad de heridos se mantiene en 16.740, según datos oficiales difundidos por el gobierno chavista. Más de 30.000 voluntarios siguen trabajando para rescatar víctimas que siguen atrapadas bajo los escombros a 20 días del doble terremoto que afectó al país. Récord de asistencia en estadios para el Mundial 2026. Por tener mayor cantidad de participantes y de partidos, esta edición de la Copa del Mundo ya superó la asistencia total combinada que registraron los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Cuando todavía faltan disputarse las semis, el partido por el tercer y cuarto puesto, y la final, 6.527.410 espectadores ya asistieron a los estadios en lo que va de la competencia.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.