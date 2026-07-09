El Presidente llamó a ratificar el Pacto de Mayo; hoy juega Francia vs Marruecos
Además, Milei asistirá al Tedeum en Buenos Aires; Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán; las reservas del Banco Central cayeron US$800 millones por el pago de la deuda. Estas son las noticias de la mañana del jueves 9 de julio de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Javier Milei habló en cadena nacional por el ducentésimo décimo aniversario del Día de la Independencia. El Presidente viajó a Tucumán para encabezar la vigilia por el 9 de Julio. Estuvo acompañado por 13 gobernadores y parte del Gabinete nacional. “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, sostuvo el mandatario, que consiguió reeditar su foto de 2024 con diferentes gobernadores.
- Tras la vigilia en Tucumán, Milei asiste al Tedeum en Buenos Aires por el 9 de Julio. La ceremonia en la Catedral Metropolitana será encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Se trata de uno de los puntos centrales de la agenda oficial en el marco de las celebraciones por el aniversario de la declaración de la independencia del país.
- Las reservas del Banco Central cayeron US$800 millones por el pago de la deuda. Después de tocar su máximo en siete años, la entidad enfrentó parte de un desembolso clave a acreedores privados.De todas formas, mantuvo su racha compradora: sumó 34 millones de dólares y las reservas cerraron en poco más de 48.000 millones, según el organismo.
- Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán y sube la tensión en Medio Oriente. Washington bombardeó objetivos de Teherán en respuesta a los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz. “Esto es en represalia por el bombardeo de barcos llevado a cabo ayer por Irán. Si vuelve a ocurrir, la situación empeorará mucho más”, amenazó Trump en su red social.
- Hoy se define el primer semifinalista del Mundial. A las 17, Francia y Marruecos inauguran la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo. Mañana, desde las 16, España y Bélgica juegan otro pase a semifinal. El sábado tiene doble programa: a las 18, Noruega - Inglaterra y a las 22, Argentina - Suiza.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Así fueron los incidentes en Cañuelas en los que murió un hombre por un piedrazo en la cabeza
- 2
Por qué en la Argentina se festeja el Día de la Independencia cada 9 de julio
- 3
Qué pasó el 9 de julio de 1816: el Día de la Independencia para niños
- 4
La nueva carrera de la UBA que tiene solo 13 materias y rápida salida laboral: hasta cuándo hay tiempo de anotarse