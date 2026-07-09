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El Presidente llamó a ratificar el Pacto de Mayo; hoy juega Francia vs Marruecos

Además, Milei asistirá al Tedeum en Buenos Aires; Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán; las reservas del Banco Central cayeron US$800 millones por el pago de la deuda. Estas son las noticias de la mañana del jueves 9 de julio de 2026

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Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, dos figuras cara a cara en Francia vs. Marruecos
Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, dos figuras cara a cara en Francia vs. Marruecos

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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