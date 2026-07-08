El Gobierno trabaja en un proyecto de “shutdown” del Estado; otorgaron la prisión domiciliaria a Claudio Uberti
Además, se reúne la mesa política del Gobierno; los medios del mundo aplauden el triunfo argentino frente a Egipto; mañana, Francia-Marruecos. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 8 de julio de 2026
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LA NACION
- El Gobierno trabaja en un proyecto de shutdown como el que se aplica en Estados Unidos. “Cuando se agota el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, adelantó Javier Milei. Agregó que la iniciativa se remitiría al Congreso como un proyecto de ley para su aprobación.
- El Gobierno reúne a la mesa política. Se trata del primer encuentro después de la salida de Manuel Adorni de la Casa Rosada y el debut de Diego Santilli en su rol como jefe de Gabinete. El encuentro será para repasar la estrategia del oficialismo en el Congreso y repasar las negociaciones para lograr el apoyo a los proyectos impulsados por La Libertad Avanza.
- Otorgaron la prisión domiciliaria a Claudio Uberti, arrepentido kirchnerista en el caso de los Cuadernos. Se trata del funcionario que manejó los contratos de concesión vial y que se transformó en el primer arrepentido que contó la recaudación ilegal que hacía para Néstor Kirchner. Había denunciado amenazas de muerte en la cárcel: la Cámara Federal de Casación tomó la medida tras comprobar su estado de terror. Le colocarán una tobillera electrónica.
- El mundo habla del partido increíble de la Selección frente a Egipto. El diario francés L’Équipe tituló: “El milagro argentino”. “Remontada faraónica de Argentina con polémica”, destacó el diario español Marca. “Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con una remontada épica”, escribió A Bola de Portugal. “Dios ha resucitado”, fue la portada de As de España.
- Terminó la fase de octavos y mañana comienzan a jugarse los cuartos de final. Ayer quedó definida la última llave con el triunfo épico de Argentina, que va a jugar el sábado contra Suiza, que eliminó a Colombia en los penales después de empatar sin goles. Hoy no hay partidos. Mañana a las 17, Francia y Marruecos se juegan un lugar en la semifinal.
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