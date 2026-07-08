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El Gobierno trabaja en un proyecto de “shutdown” del Estado; otorgaron la prisión domiciliaria a Claudio Uberti

Además, se reúne la mesa política del Gobierno; los medios del mundo aplauden el triunfo argentino frente a Egipto; mañana, Francia-Marruecos. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 8 de julio de 2026

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(260707) -- ATLANTA, 7 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Leandro Paredes (abajo), de Argentina, disputa el balón con Mohamed Salah (arriba), de Egipto, durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. (Xinhua/Chen Yichen) (ah) (ce)
(260707) -- ATLANTA, 7 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Leandro Paredes (abajo), de Argentina, disputa el balón con Mohamed Salah (arriba), de Egipto, durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. (Xinhua/Chen Yichen) (ah) (ce) Chen Yichen - XinHua
  • El Gobierno trabaja en un proyecto de shutdown como el que se aplica en Estados Unidos. “Cuando se agota el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, adelantó Javier Milei. Agregó que la iniciativa se remitiría al Congreso como un proyecto de ley para su aprobación.
  • El Gobierno reúne a la mesa política. Se trata del primer encuentro después de la salida de Manuel Adorni de la Casa Rosada y el debut de Diego Santilli en su rol como jefe de Gabinete. El encuentro será para repasar la estrategia del oficialismo en el Congreso y repasar las negociaciones para lograr el apoyo a los proyectos impulsados por La Libertad Avanza.
  • Otorgaron la prisión domiciliaria a Claudio Uberti, arrepentido kirchnerista en el caso de los Cuadernos. Se trata del funcionario que manejó los contratos de concesión vial y que se transformó en el primer arrepentido que contó la recaudación ilegal que hacía para Néstor Kirchner. Había denunciado amenazas de muerte en la cárcel: la Cámara Federal de Casación tomó la medida tras comprobar su estado de terror. Le colocarán una tobillera electrónica.
  • El mundo habla del partido increíble de la Selección frente a Egipto. El diario francés L’Équipe tituló: “El milagro argentino”. “Remontada faraónica de Argentina con polémica”, destacó el diario español Marca. “Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con una remontada épica”, escribió A Bola de Portugal. “Dios ha resucitado”, fue la portada de As de España.
  • Terminó la fase de octavos y mañana comienzan a jugarse los cuartos de final. Ayer quedó definida la última llave con el triunfo épico de Argentina, que va a jugar el sábado contra Suiza, que eliminó a Colombia en los penales después de empatar sin goles. Hoy no hay partidos. Mañana a las 17, Francia y Marruecos se juegan un lugar en la semifinal.

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