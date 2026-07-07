El FBI investiga las operaciones de la AFA en EE.UU.; la Selección busca hoy su pase a cuartos

Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios en Estados Unidos para investigar operaciones financieras de la AFA. El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa Tourprodenter LLC. Busca comprender cómo operó la AFA, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.

El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa Tourprodenter LLC. Busca comprender cómo operó la AFA, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana. La Casa de la Moneda vuelve a imprimir billetes. La imprenta estatal consiguió un contrato para abastecer de billetes a Nigeria por los próximos dos años. El contrato de fasón es por alrededor de 700 millones de billetes de nairas, la moneda de Nigeria. Mientras, el Banco Central importa los pesos desde China y Malta.

La imprenta estatal consiguió un contrato para abastecer de billetes a Nigeria por los próximos dos años. El contrato de fasón es por alrededor de 700 millones de billetes de nairas, la moneda de Nigeria. Mientras, el Banco Central importa los pesos desde China y Malta. Las compras con tarjetas de crédito volvieron a crecer en junio y cortaron cinco meses de caída. La operatoria aumentó 0,6% descontada la inflación. De acuerdo a un informe privado, el saldo financiado llegó a 25,2 billones de pesos con una suba nominal del 2,6% respecto de mayo y un incremento interanual de 29,2%; pero al descontar la inflación, la comparación anual refleja una caída de 3,4% y el balance del primer semestre sigue negativo.

Scaloni dijo que va a haber cambios en el equipo. El técnico confirmó la presencia de Leandro Paredes y aseguró que la Selección va a mantener su identidad en el partido que empieza hoy a las 13. “Será un rival complicado”, agregó el entrenador sobre Egipto. Ayer en Atlanta se realizó el tradicional banderazo de hinchas y se espera que gran parte del estadio se vista de celeste y blanco para alentar a la Selección.

El técnico confirmó la presencia de Leandro Paredes y aseguró que la Selección va a mantener su identidad en el partido que empieza hoy a las 13. “Será un rival complicado”, agregó el entrenador sobre Egipto. Ayer en Atlanta se realizó el tradicional banderazo de hinchas y se espera que gran parte del estadio se vista de celeste y blanco para alentar a la Selección. Se cierra la fecha de octavos de final del Mundial. Con el partido entre Argentina y Egipto a las 13, y el de Suiza-Colombia a las 17, se definen las llaves de cuartos. Ayer España le ganó a Portugal 1 a 0 y Bélgica eliminó a Estados Unidos al superarlo 4 a 1. Mañana juegan Francia-Marruecos por un lugar en la semifinal.

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