Súper gripe H3N2: confirman la primera muerte en el país

MENDOZA.- La provincia registró la primera muerte en el país por la supergripe H3N2. Se trata de un paciente argentino que residía en España, de 74 años, quien contrajo el virus previo a su arribo al país, en diciembre pasado, por lo que llevaba más de un mes internado en un hospital mendocino.

El turista se encontraba internado en el Hospital Carrillo de Las Heras desde mediados de diciembre del año pasado a causa de una infección respiratoria severa. Con el correr de los días, tras los análisis pertinentes, se confirmó que había contraído la variante del virus gripal que mantiene en vilo al mundo. De acuerdo con las fuentes consultadas, el hombre llegó a la Argentina con el esquema de vacunación completo contra la influenza, lo que permitiría afrontar mejor un cuadro respiratorio. Sin embargo, su evolución clínica sufrió complicaciones a raíz de las diversas comorbilidades que presentaba el paciente, lo que derivó finalmente en su deceso.

“El paciente quedó internado en terapia intensiva a mediados de diciembre. Había sido diagnosticado con gripe H3N2, en coincidencia con el virus que mostraba mayor circulación en España y el hemisferio norte. Nosotros enviamos las muestras al Instituto Malbrán, que confirmó que se trataba de subclado K”, indicaron desde el Hospital Carrillo, donde fue asistido con diversos tratamientos, pero no se logró revertir el severo cuadro respiratorio.

En tanto, desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron a LA NACION el deceso y las características que presentaba el turista español.

“Efectivamente, es la primera muerte por este virus en el país. El paciente empezó con síntomas recién llegado a Mendoza, a visitar a su familia. Era un hombre con comorbilidades: era fumador y presentaba EPOC. Su cuadro se complicó y falleció durante la mañana de este martes”, indicaron desde la cartera sanitaria.

Además, detallaron que el paciente era originario de la Argentina, pero vivía en España hacía más de 40 años, por lo que tenía la nacionalidad de ese país.

Desde el hospital indicaron que el hombre siempre estuvo acompañado por su esposa y otros familiares, a quienes había venido a visitar para las fiestas de fin de año. En ese contexto, también se realizaron testeos a sus allegados para descartar contagios.

De hecho, se trata de una cepa con alta transmisibilidad, pero sin mayor gravedad clínica que otras variantes. En este sentido, se dejó en claro que hasta ahora no se registraban fallecimientos por esta variante del virus gripal en el país, por lo que se trata del primer deceso en la Argentina.

Vacunación

“Fueron determinantes las comorbilidades que presentaba”, recalcaron las fuentes, haciendo hincapié en las medidas de prevención y en la importancia de contar con la inoculación contra la gripe A, en especial los grupos de riesgo y los adultos mayores, ya con el foco puesto en la próxima temporada invernal, con el objetivo de que se generen con tiempo los anticuerpos necesarios para afrontar con mayor protección y menos complicaciones un eventual contagio.

La semana pasada Mendoza reportó un segundo caso de la gripe H3N2. Una adolescente que había viajado al Caribe fue diagnosticada con la variante, aunque no presentó una forma grave de la afección y ya se recupera en su domicilio.

Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Boletín Epidemiológico, informó que en el país, desde el 18 de diciembre hasta el 16 pasado, se identificaron 28 casos de influenza H3N2. Estos se encuentran distribuidos en 14 jurisdicciones: cuatro, en la provincia de Buenos Aires, tres en Mendoza, tres en Neuquén, dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos en Córdoba, dos en Corrientes, dos en Entre Ríos, dos en Santa Cruz, dos en Santa Fe, dos en Tierra del Fuego, uno en Chubut, uno en La Pampa, uno en La Rioja y uno en Río Negro.

Siete de esos casos manifestaron haber viajado recientemente a Europa, Estados Unidos y el Caribe.

Cuándo hay que vacunarse para evitar cuadros graves de la gripe

La aparición de casos en la Argentina de la nueva gripe encendió las alarmas y causó dudas respecto a cómo evitarla y combatirla. En este sentido, el médico infectólogo Hugo Pizzi explicó que se trata de una variante que ya tuvo un fuerte impacto en el hemisferio norte y marcó la importancia de la vacunación temprana para evitar cuadros graves.

Existen casos de la gripe en distintas provincias argentinas el-pais-uruguay-12422

Al respecto sostuvo que, a diferencia de lo ocurrido con el Covid-19 en sus comienzos, en este caso ya existen vacunas disponibles, con lo cual recomendó no esperar la llegada de los primeros fríos. “La vacunación debería realizarse a fines de febrero o marzo. Esa es la clave para no tener cuadros graves”, afirmó.

También llamó a mantener medidas de cuidado que ya forman parte de la rutina sanitaria, como la higiene frecuente de manos, toser o estornudar en el pliegue del codo y el uso de barbijo en espacios cerrados o con poca ventilación. “Si cumplimos con estas pautas, vamos a tener un pasar bueno y sin grandes contratiempos”, aseguró.

Síntomas

La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional: