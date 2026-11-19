Con siete provincias de la Cuenca del Plata en alerta por lluvias superiores a los promedios históricos, el Gobierno nacional sostiene desde abril un esquema de prevención y respuesta frente al Súper Niño. Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad, explicó en LN+ que el trabajo coordinado con Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires responde a un episodio muy fuerte de El Niño, originado por el calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial.

Las autoridades nacionales y provinciales siguen en alerta por el impacto de las precipitaciones. “Estamos trabajando desde el mes de abril nosotros con el fenómeno del Niño específicamente lo que es la Cuenca del Plata, porque es donde históricamente el niño, que es un fenómeno planetario, en lo que es nuestro país y en lo que es Sudamérica genera precipitaciones por encima de lo normal”, describió el especialista.

Santiago Hardie en LN+

El esquema de trabajo conjunto apunta a mitigar daños en las zonas más vulnerables. El operativo abarca siete provincias de la Cuenca del Plata. El funcionario las enumeró: “Básicamente lo hacen a cuenta de plata que son las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires”.

El plan de coordinación federal incluyó seis reuniones estratégicas con los gobiernos provinciales. Los encuentros sirvieron para anticipar escenarios, evaluar capacidades y consolidar un comando unificado.

Hardie explicó el límite de la intervención nacional: “En la Argentina hay un principio de subsidiariedad, porque somos un país federal, las emergencias son jurisdicciones provinciales y nosotros desde el Gobierno Nacional lo que trabajamos es sumarnos al comando operativo provincial de una manera escalonada”.

En Paso de la Patria, Corrientes, el agua también comenzó a subir y los habitantes empezaron a tomar recaudos ante la amenaza de que en los próximos días suba el nivel del agua. Marcelo Manera - LA NACION

Las causas del desborde de los ríos

Ante la consulta sobre las causas de las inundaciones, Hardie señaló que las obras de infraestructura ayudan a la prevención. Vialidad Nacional y las vialidades provinciales aportaron maquinaria para la limpieza de canales y los dragados.

“Obras de infraestructura siempre mejoran la prevención. Se trabajó mucho con maquinaria desde Vialidad Nacional y Vialidades Provinciales en limpieza de canales, en dragados, en distintas cosas que favorecen el drenaje y que el agua circule”, explicó.

El funcionario advirtió que la situación actual responde a factores climáticos extremos. La capacidad humana de control sobre ellos es limitada. Las lluvias en el sur de Brasil desbordaron las cuencas del Iguazú, el Paraná, el Paraguay y el Uruguay.

“Lo que estamos viviendo básicamente es precipitaciones, mucha cantidad de agua que llovió sobre todo en el sur de Brasil que hace que las cuencas tanto del Iguazú, el Paraná, el río Paraguay y el Uruguay se vean desbordadas y el río lógicamente crece y expande”, detalló.

En Paso de la Patria, Corrientes, el agua también comenzó a subir y los habitantes empezaron a tomar recaudos ante la amenaza de que en los próximos días suba el nivel del agua. Marcelo Manera - LA NACION

Hardie se refirió a la ocupación de zonas inundables por parte de vecinos y del sector productivo. Esos terrenos parecen aptos en épocas de sequía. El riesgo aparece con una crecida extraordinaria.

“El río desborda naturalmente y lógicamente hay lugares que en épocas de no lluvia se secan y la gente muchas veces o incluso los productores toman esos lugares para vivir o para producir, pero cuando el río tiene una densidad digamos como es este caso extraordinaria, lógicamente el riesgo busca expandir y tenemos muchas veces este tipo de situaciones”, puntualizó.

La supervisión

La respuesta operativa en terreno tuvo una supervisión reciente en Corrientes. Allí estuvieron el gobernador Gustavo Valdés, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El objetivo de la visita fue monitorear las tareas de mitigación.

Hardie remarcó la intensidad del fenómeno: “Realmente el trabajo está, la prevención está, pero bueno, no podemos evitar que llueva, no podemos evitar que el Niño que desde el año 50 viene generando estas inversiones y este es un niño que es muy muy fuerte producto del calentamiento excesivo en las aguas del Pacífico Ecuatorial”.