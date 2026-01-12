Suspendieron a un médico de un hospital bonaerense por difundir mensajes antisemitas en redes sociales

Miqueas Martínez Secchi, médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata, fue suspendido este lunes por publicar en redes sociales una serie de mensajes de contenido antisemita.

En esas publicaciones, el profesional de la salud sostuvo que a los integrantes de la comunidad judía “no hay que cortarles el prepucio”, sino “cortarles la yugular y la carótida de lado a lado”.

Tras la difusión de esos dichos, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se pronunció públicamente a través de la red social X. “Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”, afirmó el funcionario.

Kreplak subrayó además que “la salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad” y remarcó la necesidad de una postura firme frente a cualquier forma de discriminación. “Es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo. Como es de público conocimiento, se conocieron mensajes difundidos por redes que contienen contenidos antisemitas. El mismo repudio corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa”, sostuvo.

El mensaje antisemita que publicó un médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata Twitter (X)

En ese marco, el ministro informó que el médico residente del Hospital San Martín de La Plata “se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial”. Según precisó, la evaluación del caso estará a cargo de un comité ético, técnico y profesional, que deberá determinar si corresponde o no que el profesional pueda retomar su proceso de formación. La medida, explicó, también se apoya en “otros comportamientos previos” que ahora adquirieron relevancia pública.

El caso tomó estado público tras la viralización del contenido por parte del analista internacional Daniel Lerer, quien expuso el domingo los mensajes en la red social X. “El Miqueas que llama a cortar la yugular de los judíos, y que borró su cuenta, es residente de terapia intensiva del Hospital General José de San Martín de La Plata. Imagino que ya mismo tomarán cartas en el asunto las autoridades, pero que las redes hagan lo suyo”, escribió.

Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud.



La salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 12, 2026

La decisión adoptada por la cartera de Salud bonaerense se produjo asimismo tras la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky contra Martínez Secchi. En la presentación judicial se lo acusa por la “posible comisión de delitos de acción pública”, entre ellos instigación pública a cometer homicidio, incitación al odio y a la violencia, amenazas y apología del delito.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. El expediente continúa en trámite y el caso permanece en desarrollo.

Quién es Miqueas Martínez Secchi, el médico suspendido

Oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, Secchi reside en La Plata. Cursó sus estudios en el Instituto Secundario Pío XII y se recibió luego como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 2022. Con titulo en mano, realizó en octubre de 2024 un posteo contra Javier Milei y el desfinanciamiento universitario.

“A lo largo de mi carrera fui formándome de la mano de docentes que le dedicaron un tiempo considerable de sus vidas a la formación de futuros profesionales, como es mi caso. Y no solo tengo el orgullo de haber egresado de la universidad pública, sino también de haber ejercido el rol de docente durante cuatro años en neurofisiología, endocrinología y fisiología digestiva, pasando la llama sagrada del conocimiento que me fue prestada a profesionales que hoy en día se encuentran ejerciendo esta profesión”, precisa al comienzo de la publicación.

Secchi se recibió luego como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 2022 Threads

“El nefasto gobierno de Javier Milei busca asiduamente recortar el presupuesto universitario, hecho que fue advertido múltiples veces durante la campaña electoral, y ello implicaría no solo agravar los problemas de desigualdad ya existentes, sino también limitar el acceso federal hacia una educación superior y de calidad. La educación no es un privilegio ni mucho menos un negocio. Nuestra conquista más grande fue que la universidad se llenara de hijos de obreros, donde antes solamente se admitía la elite social argentina", alerta.

Y concluye: “Yo fui, me formé y egresé. Vos también. Tus amigos y amigas también. Pero las futuras generaciones, ¿podrán? La universidad pública, gratuita y de calidad es un orgullo y un derecho al que no podemos permitirnos renunciar. La gente no ‘cae’ en la universidad pública, sino que la ELIGE por su excelencia. El sistema educativo público, accesible y de calidad se defiende, para seguir formando un futuro común“.

En sus redes sociales -Secchi mantiene activos sus perfiles en Threads, Instagram y Facebook-, suele subir contendido con sus mascotas, postales de sus días de estudio en la UBA, imágenes con la camiseta de la selección argentina y banderas de Boca Juniors, y alguna que otra foto disfrutando de videojuegos.