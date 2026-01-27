Techint evalúa presentar un recurso de antidumping; Milei dijo que cumplirá las promesas de campaña antes de mitad de año
Además, el BCRA compró más de US$1000 millones este mes; Platense le ganó 2 a 1 a Instituto; ya son 30 los muertos por el temporal de nieve en EE.UU.
- Milei encabezó una caravana con militantes y vecinos en Mar del Plata. “Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año. Vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó el Presidente, que agregó: “Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”. Además, el mandatario se refirió al proyecto de baja de imputabilidad que el Gobierno incluyó en las extraordinarias: “El que las hace las paga. Delito de adulto, pena de adulto”, dijo el mandatario.
- Techint evalúa presentar un recurso de antidumping contra la llegada de tubos de la India. El grupo perdió una licitación para proveer caños de GNC para Vaca Muerta y la adjudicación fue para la firma india Welspun. Techint sostiene que la decisión de adquirir los insumos a la compañía india perjudica a la producción local y al empleo industrial, y analiza recurrir al Estado por presunta competencia desleal.
- El Banco Central compró más de 1000 millones de dólares este mes. La entidad volvió a adquirir reservas por decimosexta rueda consecutiva: se alzó con US$39 millones. De esta manera acumula ingresos por esta vía por US$1017 millones este mes, pero la cosecha para su tenencia neta de reservas se reduce a US$580 millones en ese lapso.
- Ya son 30 los muertos por la tormenta invernal en Estados Unidos. Hay cientos de rutas congeladas y que fueron cerradas, árboles caídos, acumulación de hielo, miles de vuelos cancelados y usuarios sin electricidad a causa del fenómeno meteorológico que afecta al centro y este del país. Arkansas, Nueva York, Texas, Luisiana, Iowa, Kansas y Tennessee son algunos de los estados afectados por el frío extremo.
- Comenzó la segunda fecha del Apertura. Platense derrotó de local 2 a 1 a Instituto. Hoy se juegan cinco partidos: Vélez - Talleres, Gimnasia de Mendoza - San Lorenzo, Huracán - Independiente Rivadavia, Newell’s - Independiente y Atlético Tucumán - Central Córdoba.
