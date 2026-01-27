LA NACION

Techint evalúa presentar un recurso de antidumping; Milei dijo que cumplirá las promesas de campaña antes de mitad de año

Además, el BCRA compró más de US$1000 millones este mes; Platense le ganó 2 a 1 a Instituto; ya son 30 los muertos por el temporal de nieve en EE.UU.

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la Conferencia Anual de la UIA
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la Conferencia Anual de la UIA
  • Milei encabezó una caravana con militantes y vecinos en Mar del Plata. “Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año. Vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó el Presidente, que agregó: “Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”. Además, el mandatario se refirió al proyecto de baja de imputabilidad que el Gobierno incluyó en las extraordinarias: “El que las hace las paga. Delito de adulto, pena de adulto”, dijo el mandatario.
  • Techint evalúa presentar un recurso de antidumping contra la llegada de tubos de la India. El grupo perdió una licitación para proveer caños de GNC para Vaca Muerta y la adjudicación fue para la firma india Welspun. Techint sostiene que la decisión de adquirir los insumos a la compañía india perjudica a la producción local y al empleo industrial, y analiza recurrir al Estado por presunta competencia desleal.
  • El Banco Central compró más de 1000 millones de dólares este mes. La entidad volvió a adquirir reservas por decimosexta rueda consecutiva: se alzó con US$39 millones. De esta manera acumula ingresos por esta vía por US$1017 millones este mes, pero la cosecha para su tenencia neta de reservas se reduce a US$580 millones en ese lapso.
  • Ya son 30 los muertos por la tormenta invernal en Estados Unidos. Hay cientos de rutas congeladas y que fueron cerradas, árboles caídos, acumulación de hielo, miles de vuelos cancelados y usuarios sin electricidad a causa del fenómeno meteorológico que afecta al centro y este del país. Arkansas, Nueva York, Texas, Luisiana, Iowa, Kansas y Tennessee son algunos de los estados afectados por el frío extremo.
  • Comenzó la segunda fecha del Apertura. Platense derrotó de local 2 a 1 a Instituto. Hoy se juegan cinco partidos: Vélez - Talleres, Gimnasia de Mendoza - San Lorenzo, Huracán - Independiente Rivadavia, Newell’s - Independiente y Atlético Tucumán - Central Córdoba.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Murió un chico de dos años tras atragantarse durante la cena
    1

    La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse durante la cena

  2. Dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este
    2

    Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este

  3. El incendio en el Parque Nacional Los Alerces sigue descontrolado y ya llegó a Cholila
    3

    El incendio en el Parque Nacional Los Alerces sigue descontrolado y ya llegó a Cholila

  4. Hasta cuándo siguen las altas temperaturas en la Ciudad y el conurbano bonaerense
    4

    Hasta cuándo sigue el calor en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máximas de hasta 38 grados