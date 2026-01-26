Platense, con muchas caras nuevas, le ganó a Instituto en comienzo de la segunda fecha del Apertura 2026

Platense le ganó a Instituto por 2 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el partido que abrió la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Los delanteros Franco Zapiola y Tomás Nasif convirtieron para el local, mientras que el atacante Alex Luna había conseguido la igualdad parcial para el conjunto cordobés. Tras el partido, la dirigencia de Instituto tomó la decisión de finalizar el ciclo de Daniel Oldrá, el entrenador que venía siendo cuestionado desde fines de 2025.

Apenas pasaron 7 meses de la final ganada por Platense ante Huracán en Santiago del Estero por 1-0 que le dio el primer título de su historia con el Apertura 2025. Si se toma como comparativa los titulares de este lunes con respecto a los que salieron a disputar aquel partido decisivo, sólo coinciden cuatro futbolistas: el lateral derecho Juan Saborido, el primer central Ignacio Vázquez, el lateral izquierdo Tomás Silva y el delantero por la derecha Guido Mainero.

BORGOGNO SALVÓ DEL BLOOPER A RAGGIO: el arquero de Platense remendó un error del defensor en el partido ante Instituto por la fecha 2 de la Zona A del #TorneoApertura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2026

¡Hasta los entrenadores se modificaron! La dupla Sergio Gómez y Flavio Orsi, que habían dado la vuelta olímpica con el Calamar, se fueron a los pocos días y tras un breve ciclo de Cristian Kily González, ahora asumió con la mira en la Copa Libertadores Walter Zunino. El 1° de junio de 2025 los titulares del histórico triunfo fueron Juan Cozzani; Saborido, Vázquez, Oscar Salomón y Silva; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez y Vicente Taborda; Augusto Lotti.

Este lunes fueron titulares: Matías Borgogno, Saborido, Vázquez, Eugenio Raggio y Tomás Silva; Maximiliano Amarfil y Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola y Juan Gauto; Leonardo Heredia.

Zapiola, uno de los autores de los goles ante Instituto, alternaba en el equipo campeón entre la titularidad y la suplencia pero tuvo destellos claves en la conquista del título. Sin embargo, en aquella comparación también hay diferencias con respecto a los que ingresaron aquella noche ante el Globo, un grupo compuesto por el mencionado Zapiola, Fernando Juárez, Ignacio Schor, Edgar Elizalde y Nicolás Orsini.

El festejo de Franco Zapiola luego de convertir el gol de Platense ante Instituto X @caplatense

Hoy ante Instituto ingresaron Martín Barrios, Agustín Lagos, Bautista Merlini, Tomás Nasif y Manuel Tucker. Y estuvieron como suplentes aunque no entraron dos juveniles que llegaron a préstamo de Boca en los que la dirigencia de Platense tiene muchas esperanzas: el central Mateo Mendía y el mediocampista central Santiago Dalmasso. Otros tiempos, vientos de cambio.

Platense, que lucha para ver si puede recuperar ese protagonismo que lo llevó al título, ganó y se ubicó en la punta de la zona A, con cuatro unidades, mientras que la “Gloria” ocupa la última posición del grupo, sin unidades.

La gran “salvada” de Borgogno

Matías Borgogno, arquero de Platense que llegó desde San Martín de San Juan, mantuvo su arco en cero en el debut ante Unión de Santa Fe y este lunes en Vicente López tuvo una participación decisiva para... salvar lo que hubiera sido el gol en contra increíble de un compañero. Luego de un pase largo, el defensor Eugenio Raggio intentó despejar desde el borde del área, aunque su rechazo fue defectuoso, tomó un efecto raro y superó al arquero, que tuvo que correr hacia atrás y pudo desviar la pelota antes de que entre al arco con un movimiento de gran elasticidad.

Alex Luna, el mejor de Instituto, se escapa ante la marca de Raggio X @caplatense

Platense tuvo su primer ataque de riesgo a los 21 minutos, cuando el extremo Juan Gauto controló un rebote en el vértice izquierdo del área, amortiguó con el pecho y remató de primera, aunque su tiro se fue ancho por el segundo palo. Dos minutos después, una buena jugada individual del delantero Alex Luna permitió su remate desde adentro del área, con un tiro potente aunque centralizado, que Borgogno contuvo sin problemas.

El blooper que sí finalizó en gol

Platense abrió el marcador a los 29 minutos, por medio de un error del arquero Manuel Roffo, que salió del área para rechazar de cabeza de manera innecesaria luego de un rechazo defensivo de Alarcón que fue bloqueado; falló en el intento del cabezazo defensivo en la puerta del área, la pelota quedó suelta ahí y Zapiola la empujó con el arco libre.

Zapiola, que está jugando más centralizado (se movía más por el sector izquierdo) volvió a generar peligro siete minutos más tarde, con un zurdazo desde afuera del área bajo y cruzado, que se fue cerca del poste izquierdo de Roffo.

Instituto tuvo chances para convertir: la primera (y más clara en la primera etapa) fue una mediante Alex Luna, que tras gambetear a un par de jugadores ingresando como 10 remató de zurda pero la pelota la controló Borgogno. A los 17 minutos del segundo tiempo, un buen pase filtrado dejó mano a mano a Jara, por el costado derecho del área, que remató bajo y cruzado pero no pudo con Borgogno, de gran tapada sobre su palo derecho.

𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗢𝗹𝗱𝗿𝗮́ 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼



Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico.



El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera.… pic.twitter.com/qeYOXGqTol — Instituto ACC (@InstitutoACC) January 26, 2026

En su segundo intento de peligro, a los 28 minutos, Instituto alcanzó el empate. Fue mediante un buen desborde por derecha del atacante Luca Rafaelli, que metió un centro buscapié para que Alex Luna -el mejor jugador de la Gloria el semestre pasado- cruce su disparo y ponga el 1-1.

Solo pasaron dos minutos y el conjunto de camiseta marrón volvió a ponerse en ventaja, con un buen centro desde la izquierda de Juan Gauto (otro de los refuerzos) que habilitó al delantero Tomás Nasif, que ajustó su cabezazo contra el palo más cercano para el 2-1. Fue un gran control el de Gauto y una mejor asistencia del exHuracán que llegó desde el fútbol de Suiza.

En la próxima fecha, el Calamar visitará a Talleres, el sábado 31 de enero a partir de las 22, mientras que el equipo cordobés recibirá a Lanús, el martes 3 de febrero a las 21:15. Habrá que ver con qué DT.