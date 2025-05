Temor en Recoleta: incertidumbre y espera entre los residentes del edificio donde explotó la sala de calderas

Vidrios estallados y escombros en la calle y en la vereda: así se veía, este mediodía, la fachada del edificio situado en Sánchez de Bustamante 1818, en pleno barrio de Recoleta, luego de que esta madrugada se registrara una explosión en la sala de calderas.

Adentro, en los subsuelos, continuaban los trabajos de revisión, como lo evidenciaban las luces de linternas, la policía en el ingreso al inmueble, y la incesante entrada y salida de personas. En la esquina de esa calle con la avenida Santa Fe, un grupo de vecinos —poco más de 10— esperaban con valijas, mientras hablaban entre sí. La mayoría era reacia a hacer declaraciones a los medios. Los separaba de la entrada, como a todos, la cinta del vallado policial que indicaba: “No pasar”.

Durante el mediodía, se realizaron peritajes en la sala de calderas Fabián Marelli - LA NACION

Un residente del edificio que esperaba entrar para recuperar sus medicamentos contó a LA NACIÓN que lo despertó la explosión a la 1. Se tuvo que ir a un hotel, y no sabía cuándo iba a poder regresar a su departamento. Sobre la caldera, aunque no sabe cuestiones de mantenimiento, aseguró que nunca antes había presentado problemas y no creía que fuera vieja, por lo que el episodio fue sorpresivo.

La espera se debía a que la Fiscalía Penal y Contravencional N°12, a cargo de Sebastián Fedullo, que interviene en el caso, tiene que decidir si se puede anular el sector del siniestro y que, a la vez, los vecinos puedan entrar. Los bomberos señalaron que no hay daño material en la estructura y en los cimientos, por lo que creen que la habilitación podría darse rápido, aunque al mediodía todavía no había certezas. Según comentaron los vecinos, ya hubo una inspección de seguridad.

Se está esperando las pericias de los bomberos, pero [la causa de la explosión] habría sido una falla de la caldera y descartan que haya habido intervención de terceros. No hay lesionados. La guardia de auxilio constató que no hay peligro de derrumbe. Se cortaron la luz y el gas de manera preventiva. El edificio fue evacuado y tiene consigna policial", indicaron voceros del Ministerio Público Fiscal porteño.

Agentes policiales les dijeron a los residentes que la personal de la Fiscalía ya había pasado por el lugar, pero que los tiempos pueden ser variados, es decir, quizás puedan regresar de manera permanente “en 15 minutos o mañana, no se sabe”.

La explosión se produjo alrededor de la 1 Fabián Marelli - LA NACION

Un problema mayor va a permanecer, que es el suministro de servicios: dada la explosión, además del gas, se anuló la electricidad y el agua. En este último caso, contaron que la explosión pinchó la tapa de la cisterna. En el edificio viven muchos adultos mayores, por lo que es probable que varios no puedan volver aunque se habilite el ingreso, porque tendrían que utilizar las escaleras como consecuencia de que los ascensores no funcionan.

Como la policía habilitó que pasaran de a uno a buscar “lo esencial e indispensable”, contaron, las pocas personas que quedaban en la esquina –la mayoría fue a hoteles o a casas de familiares− organizaban quien entraría y que debía llevarse de sus casas: qué ropa, qué medicamentos.

También hablaban de cómo vivieron la situación: “Él vio la explosión porque pensó que yo estaba en el balcón y salió a buscarme”, comentó una mujer. “Yo escuché el repiqueteo previo, y sabía qué pasaba”, contó otro vecino. “No hay heridos, por suerte, porque era de noche y no había mucha gente. No se escuchó mucho porque la caldera está bien atrás”, siguieron comentando. Nadie sabe la razón detrás del incidente. Sí aseguraron que había mucho olor a gas. “Tendrá que investigarlo la fiscalía”, sostuvieron.

“Esto tiene para un par de días. No pasa por nosotros, pasa por la fiscalía”, le contó a los vecinos la policía. Los departamentos están intactos, dijeron los residentes, que le remarcaron a los agentes que solo querían entrar a buscar algo de ropa: “Nadie pretende quedarse”, sostuvieron. “No nos dejan entrar. Autorizan a retirar cosas nomás. Nosotros nos vamos a dormir a lo de mi hijo”, comentó un matrimonio de unos 70 años. Además, como muchos, destacaron que lo importante es que no hubo heridos.

Otro problema son los portones y la puerta de entrada, que quedaron destrozados tras el ingreso del personal de bomberos.

“Hace 10 días hicieron la habilitación, encendieron la caldera y funcionaba todo bien. Tiene comunicación con el agua, que viene de unos caños de arriba. No se sabe si fue gas, el vapor. Este es uno de los peores momentos de mi vida, nunca me hubiera imaginado que podía pasar algo así”, le comentaba un encargado a los vecinos que aguardaban para ingresar al edificio, que aseguró también que ayer encendió. “Entonces, que explotó?”, preguntaron, pero no se sabía nada.

Como la caldera conecta todas las cañerías, sigue la duda sobre cuándo pueda volver el suministro de agua, continuaron.

“Nos alertaron los bomberos sobre la explosión. Concurrió un equipo de emergencias y cerró la válvula de media presión de la calle por cuestiones de seguridad. Relevaron la zona de la vereda y no había fugas. Lo mismo hicieron en la sala de calderas y tampoco dieron valores de fugas de gas”, dijeron fuentes de Metrogas a LA NACION. “Se estima que había un desperfecto en al menos dos calderas”, agregaron.

Recomendaciones

Metrogas difundió seis recomendaciones para consorcios tendientes a evitar accidentes con calderas: