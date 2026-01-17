Temperaturas extremas y cielo despejado: cómo estará el clima este sábado en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado será el día más exigente del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde el punto de vista climático, con temperaturas elevadas y condiciones de viento que marcarán la jornada.

La mínima prevista es de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C. Durante la madrugada y la mañana predominará el sol, con pocas nubes, lo que favorecerá un rápido ascenso de la temperatura desde temprano.

Con el correr de las horas, el cielo irá cubriéndose de manera progresiva. Durante la tarde se espera mayor nubosidad, aunque con algunos momentos de sol, sin probabilidad de precipitaciones. El calor se mantendrá como protagonista durante gran parte del día.

Hacia la noche, el escenario cambiará con un cielo mayormente nublado y ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 59 kilómetros por hora. Desde el SMN recomendaron tomar precauciones, asegurar objetos sueltos y mantenerse hidratado ante una jornada que combinará altas temperaturas y viento fuerte.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Un domingo más templado y con cielo mayormente cubierto

Para el domingo, el SMN prevé un descenso marcado de la temperatura en comparación con el sábado. La mínima será de 18°C y la máxima rondará los 27°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, con algunos pasajes de sol de forma intermitente.

El viento seguirá presente a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, aportando una sensación térmica más agradable.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado Mín. 21°C - Máx. 32°C 0 - 10% 51 - 59 km/h Domingo Mín. 18°C - Máx. 27°C 0% 42 - 50 km/h Lunes Mín. 15°C - Máx. 24°C 0% 0 km/h Martes Mín. 19°C - Máx. 27°C 0% 0 km/h

Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana

El lunes iniciará la semana con condiciones más estables y agradables. Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y sin presencia de ráfagas de viento. Será una jornada más tranquila desde lo meteorológico, ideal para actividades al aire libre.

Para el martes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un leve ascenso de las temperaturas. El termómetro marcará una mínima de 19°C y una máxima de 27°C, con cielo algo nublado y períodos de sol. El tiempo se mantendrá estable, sin fenómenos significativos ni viento intenso.

