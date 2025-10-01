Temporal en Mendoza: tras la muerte de una mujer, hay alerta por el estado del arbolado público

MENDOZA.- Son bombas de tiempo; también, tragedias evitables. Es que poco se logra avanzar cuando se detecta el problema. Así se vive en esta provincia lo que sucede con el arbolado público, sobre todo el que se encuentra en malas condiciones. Una vez más, la polémica se abrió con el drama ocurrido el viernes pasado, en medio del feroz viento Zonda: una mujer murió aplastada por un ejemplar seco, que debía haberse erradicado hace años.

En Mendoza las fuertes ráfagas de aire caliente son una constante durante buena parte del año. De ahí, la necesidad imperiosa de que la vegetación y la infraestructura en la vía pública esté a la altura de las circunstancias. El fenómeno climático que azotó a la provincia el viernes pasado dejó en evidencia los inconvenientes que se presentan en las calles. De hecho, hubo más de 440 intervenciones de Defensa Civil en todo el territorio local, de las cuales 360 corresponden a árboles caídos. De ese total, 30 ejemplares se desplomaron en la comuna maipucina. Uno de esos árboles era un añoso álamo, de grandes dimensiones, que se precipitó sobre las calles Rawson y Villanueva, y aplastó a la mujer, mientras conducía y se dirigía a buscar a sus hijos a la escuela.

LA NACIÓN consultó a las diversas dependencias oficiales sobre la responsabilidad de lo ocurrido, y las respuestas dejaron en evidencia los “pases de pelota” y las dilaciones para abordar el problema, que se cobró una víctima inesperada en medio del temporal. Al mismo tiempo, existe un Censo del Arbolado Público que reporta la existencia de más de 600.000 ejemplares, pero todavía no se cargan las condiciones en las que se encuentra cada árbol. De ahí, la importancia de las denuncias y las inspecciones que se realizan para constatar el estado de la vegetación en la vía pública.

Justamente, en el caso de la tragedia de la mujer, ya se había advertido del peligro que representaban esos árboles añosos. De acuerdo con los especialistas, los álamos tienen una vida útil promedio de 50 años, por lo que, además, en casos de evidenciar problemas de sequía, deben ser erradicados de inmediato, por el peligro que representan, de acuerdo a la normativa vigente.

Desde el gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, aseguraron que hubo autorizaciones para realizar las tareas en la zona, que les corresponden al municipio, aunque no confirmaron que el ejemplar caído estaba dentro del pedido formal. Por caso, desde la comuna de Maipú señalaron que la obra debía ejecutarla la Dirección de Vialidad Provincial, por tener jurisdicción en esas arterias. En tanto, desde ese organismo no hubo respuestas a las consultas, aunque en el Ministerio de Infraestructura señalaron que ese tipo de trabajos les corresponden a la comuna.

De acuerdo con fuentes de la Municipalidad, la solicitud para retirar los ejemplares añosos de la zona fue hecha, por primera vez, en mayo del 2022, informando que la competencia del lugar le correspondía a Vialidad. Frente a ese reclamo, en diciembre del mismo año, desde la cartera de Ambiente, a través de Recursos Naturales, se resolvió que Vialidad realizara los trabajos, indicaron desde la comuna. Sin embargo, al no cumplirse con las obras, en junio pasado se volvió a efectuar el pedido al Ministerio.

En diálogo con LA NACION, desde Ambiente indicaron que se le dio curso a la autorización para la erradicación de ejemplares en la zona, al tiempo que explicaron que no son los encargados de realizar la tarea. “No está claro si ese árbol estaba dentro de la resolución municipal. Y si estuviera adentro, de todas maneras, en lo que nos corresponde como autoridad de aplicación, no hubo ningún atraso, se dio vista al pedido”, explicaron.

En tanto, desde Infraestructura, que tiene entre sus organismos a Vialidad Provincial, señalaron a este diario que la comuna debería haber hecho los trabajos. “La calle es de Vialidad, pero el mantenimiento de los forestales es municipal. Por lo cual, ante la tragedia de la caída de un árbol y la muerte de una persona no hay un solo responsable”, reconoció a este diario una fuente del Ejecutivo mendocino, que intentaba explicar por qué no se sacó el ejemplar a tiempo.

De acuerdo a los protocolos vigentes, el procedimiento para la erradicación de un árbol se debe gestionar en la municipalidad, ya sea por iniciativa de la comuna o por una denuncia vecinal. “Inmediatamente empieza un plan, con una pieza administrativa en el municipio, en donde un ingeniero agrónomo de la Municipalidad o la respectiva autoridad competente, debe hacer una inspección y determinar si están de acuerdo o no con la erradicación, mediante un informe”, explicaron desde Ambiente. “El estudio es remitido a Biodiversidad y Ecoparque para que, como autoridad de aplicación, decida finalmente si hay motivos suficientes o no para hacer la erradicación, cuál va a ser la tasa de reposición. Finalmente se emite una resolución para que el municipio efectúe la erradicación si corresponde”, completaron las fuentes.