Calor intenso y lluvias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con calor, nubosidad variable y viento presente, con registros térmicos que irán en ascenso hacia el domingo. Si bien no se esperan fenómenos severos, el tiempo se mantendrá cambiante y con ráfagas en distintos momentos del día.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima el sábado

El sábado se presenta con mínima de 22°C y máxima de 29°C. La madrugada estuvo nublada, mientras que hacia el mediodía aparecerán algunos pasajes de sol. Por la tarde se espera mayor presencia solar, y la noche será la más despejada del día, con pocas nubes.

El viento tendrá ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con momentos más intensos que podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Qué se espera para el domingo

El domingo estará más caluroso, con mínima de 22°C y máxima de 31°C. Habrá nubes y sol durante toda la jornada, sin cambios bruscos en el cielo.

En la madrugada y el mediodía se prevén ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que en la tarde y la noche el viento disminuirá levemente, con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado Mín. 22°C - Máx. 29°C 0% 23-31 km/h Domingo Mín. 22°C - Máx. 31°C 0% 23-31 km/h

El clima en el comienzo de la semana

El lunes se prevé el inicio de una nueva ola de calor, en la que seguirá el ascenso térmico, con mínima de 23°C y máxima de 33°C, cielo mayormente nublado y poco sol, y ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El martes el calor se intensificará, con mínima de 24°C y máxima de 34°C, sol con algo de nubosidad y viento en el mismo rango.

Para el miércoles, el SMN estima una mínima de 24°C y máxima de 32°C, cielo nublado con escasos pasajes de sol y ráfagas sostenidas de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día.

Expertos recuerdan la importancia de mantenerse hidratado en días de calor extremo Emilio Morenatti - AP

Cómo evitar un golpe de calor