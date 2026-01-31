Calor intenso y lluvias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Suben las temperaturas y el ambiente seguirá inestable; qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para sábado y domingo y cómo arranca la próxima semana
- 3 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con calor, nubosidad variable y viento presente, con registros térmicos que irán en ascenso hacia el domingo. Si bien no se esperan fenómenos severos, el tiempo se mantendrá cambiante y con ráfagas en distintos momentos del día.
Cómo estará el clima el sábado
El sábado se presenta con mínima de 22°C y máxima de 29°C. La madrugada estuvo nublada, mientras que hacia el mediodía aparecerán algunos pasajes de sol. Por la tarde se espera mayor presencia solar, y la noche será la más despejada del día, con pocas nubes.
El viento tendrá ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con momentos más intensos que podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Qué se espera para el domingo
El domingo estará más caluroso, con mínima de 22°C y máxima de 31°C. Habrá nubes y sol durante toda la jornada, sin cambios bruscos en el cielo.
En la madrugada y el mediodía se prevén ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que en la tarde y la noche el viento disminuirá levemente, con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Sábado
Mín. 22°C - Máx. 29°C
0%
23-31 km/h
Domingo
Mín. 22°C - Máx. 31°C
0%
23-31 km/h
El clima en el comienzo de la semana
El lunes se prevé el inicio de una nueva ola de calor, en la que seguirá el ascenso térmico, con mínima de 23°C y máxima de 33°C, cielo mayormente nublado y poco sol, y ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
El martes el calor se intensificará, con mínima de 24°C y máxima de 34°C, sol con algo de nubosidad y viento en el mismo rango.
Para el miércoles, el SMN estima una mínima de 24°C y máxima de 32°C, cielo nublado con escasos pasajes de sol y ráfagas sostenidas de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día.
Cómo evitar un golpe de calor
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
