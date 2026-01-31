LA NACION

Calor intenso y lluvias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Suben las temperaturas y el ambiente seguirá inestable; qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para sábado y domingo y cómo arranca la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una nueva ola de calor
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una nueva ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con calor, nubosidad variable y viento presente, con registros térmicos que irán en ascenso hacia el domingo. Si bien no se esperan fenómenos severos, el tiempo se mantendrá cambiante y con ráfagas en distintos momentos del día.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires
El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima el sábado

El sábado se presenta con mínima de 22°C y máxima de 29°C. La madrugada estuvo nublada, mientras que hacia el mediodía aparecerán algunos pasajes de sol. Por la tarde se espera mayor presencia solar, y la noche será la más despejada del día, con pocas nubes.

El viento tendrá ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con momentos más intensos que podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Qué se espera para el domingo

El domingo estará más caluroso, con mínima de 22°C y máxima de 31°C. Habrá nubes y sol durante toda la jornada, sin cambios bruscos en el cielo.

En la madrugada y el mediodía se prevén ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que en la tarde y la noche el viento disminuirá levemente, con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

DíaTemperaturaProbabilidad de precipitaciónViento
Sábado
Mín. 22°C - Máx. 29°C
0%
23-31 km/h
Domingo
Mín. 22°C - Máx. 31°C
0%
23-31 km/h

El clima en el comienzo de la semana

El lunes se prevé el inicio de una nueva ola de calor, en la que seguirá el ascenso térmico, con mínima de 23°C y máxima de 33°C, cielo mayormente nublado y poco sol, y ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El martes el calor se intensificará, con mínima de 24°C y máxima de 34°C, sol con algo de nubosidad y viento en el mismo rango.

Para el miércoles, el SMN estima una mínima de 24°C y máxima de 32°C, cielo nublado con escasos pasajes de sol y ráfagas sostenidas de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día.

Expertos recuerdan la importancia de mantenerse hidratado en días de calor extremo
Expertos recuerdan la importancia de mantenerse hidratado en días de calor extremo

Cómo evitar un golpe de calor

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
