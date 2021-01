Tests de Coronavirus en la ciudad: ¿quién los cubre y dónde se pueden realizar?

Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 09:41

Los síntomas gripales y la falta de olfato hicieron evidente que Eugenia tenía coronavirus. Con sintomatología clara, le fue fácil acceder a un test gratuito en un laboratorio mediante su prepaga. En cambio el resto de la familia -que convive en una misma casa- ante la falta de síntomas tuvo que esperar siete días y acercarse a un punto gratuito de la Ciudad.

"La prepaga no te hace tanto seguimiento aunque vivas bajo el mismo techo. ¡Con lo que uno paga!", se queja Cecilia, su hija, que se terminó acercando con su beba de un año al puesto público ubicado en la Avenida San Juan, en el barrio de San Cristóbal. Ahí se enteró que ella también estaba contagiada. Con el resultado positivo en mano -de ella y su bebé- finalmente contactó a la prepaga para tramitar su internación.

Florencia Parodi había tenido contacto estrecho con "un positivo", por lo que se acercó a la Clínica Zabala de Belgrano. "No me quisieron hisopar porque no tenía síntomas. Les pregunté qué pasaba si era asíntomatica y me respondieron que ese es protocolo médico. Así que me fui a hacer el test Detectar del gobierno", explica la joven de 32 años.

Los hisopados por coronavirus pueden realizarse a través de obras sociales y prepagas, de forma particular en laboratorios privados, o de manera gratuita en los puntos de testeo de la Ciudad.

En líneas generales, en el ámbito de la medicina privada hoy por hoy no basta con pedir un test para que se autorice. "En las obras sociales y prepagas estamos atendiendo principalmente pacientes con sintomatología", explica Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada. "Esto ha ido evolucionando con la pandemia: al principio se internaba a cualquier positivo y hoy quienes tienen sintomatología con bajo riesgo son controlados desde su casa por un médico que queda a cargo de la atención del paciente y de determinar si requiere eventualmente internación". Desde marzo, Osde, por ejemplo, habilitó un servicio de telemedicina para los casos que presenten síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 que funciona las 24 hs.

Los pacientes de Swiss Medical deben comunicarse a un "contact center" donde se realiza un triage telefónico: dependiendo de la gravedad del caso se les otorga un turno para un hisopado nasofaríngeo PCR o se envía una ambulancia para su traslado a un lugar de internación. Los hisopados se realizan con turno en cuatro centros que posee la prepaga entre la Capital y Buenos Aires. Además están las guardias de sanatorios a las que pueden acceder los pacientes por sus propios medios.

En el caso de Galeno, los socios se hisopan en los siete sanatorios de la Trinidad, previa evaluación de un médico. "El evaluador decide si aplican o no. Obviamente que si los pacientes tienen síntomas compatibles con Covid se hisopan directamente y si son contactos estrechos, evaluados correctamente, también pueden hisoparse", explican desde la prepaga.

El Gobierno de la Ciudad cuenta con las siguientes alternativas:

Las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) para quienes tienen síntomas. Están ubicadas en los Hospitales de Agudos de la Ciudad como el Santojanni de Liniers, el Argerich en La Boca y y el Pirovano en Coghlan. Ahí se pueden dirigir quienes tengan dificultad para respirar, fiebre mayor a 37.5°C, tos seca continua, cefalea, dolor de garganta, pérdida de olfato o el gusto, diarrea y vómitos.

Están ubicadas en los Hospitales de Agudos de la Ciudad como el Santojanni de Liniers, el Argerich en La Boca y y el Pirovano en Coghlan. Ahí se pueden dirigir quienes tengan dificultad para respirar, fiebre mayor a 37.5°C, tos seca continua, cefalea, dolor de garganta, pérdida de olfato o el gusto, diarrea y vómitos. Los puntos del Plan Detectar para todos aquellos que tuvieron contacto estrecho con alguien positivo. Estos están ubicados en escuelas, centros culturales y centros de jubilados repartidos a lo largo de la ciudad. Es importante esperar siete días antes de ir a realizarse el test. Durante ese tiempo, la persona debería permanecer aislada en su casa por precaución. En las unidades de Detectar se realizan tests de saliva, para los que no se debe haber ingerido alimentos ni bebidas en las últimas 3 horas. El resultado se espera en casa: el equipo de salud avisa por teléfono el resultado.

Los laboratorios privados también realizan hisopados nasofaríngeos para detectar Covid-19. Allí se dirigen los pacientes de obras sociales con síntomas y pacientes particulares. El precio varía según el laboratorio, pero ronda entre los $5500 y los $8000.

Conforme a los criterios de Más información