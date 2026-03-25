Solemnidad de la Anunciación del Señor: cuál es la historia y qué oración rezar
Hoy se celebra este hecho central en la religión católica que, además, se recuerda en el Día del Niño por Nacer
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La Solemnidad de la Anunciación del Señor se conmemora cada 25 de marzo en honor a uno de los acontecimientos más significativos dentro del cristianismo. La fecha recuerda el momento en que mediante la aparición del ángel Gabriel, Dios invita a María a participar de su plan de salvación. Mediante su presencia, se anuncia el deseo de que fuera madre de Jesús, el Mesías. Se trata de un momento que se lleva a cabo nueve meses antes del nacimiento de Cristo, en referencia al tiempo de gestación.
La historia de la Solemnidad de la Anunciación del Señor
El día relata el episodio en el que el ángel Gabriel se presenta ante María para comunicarle que ha sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. La Santa Madre acepta la voluntad divina, un gesto que expresa su devoción y fe al expresar: “Hágase en mí según tu palabra”. De esta manera, se considera ese instante el momento en el que concibe por obra del Espíritu Santo.
María fue reconocida como “llena de gracia” y denominada como Madre de Dios, un rol que no solo refiere a su gestación, sino a su protección, educación y acompañamiento pleno. El Evangelio según San Lucas, explica que no existe una imposición divina en la voluntad de Dios, sino una manifestación e invitación que respetaba plenamente su libertad humana. Fue la respuesta positiva de María que permitió que se produzca el mayor de los milagros, también conocido como la Encarnación del Verbo, que refiere a la presencia de Dios hecho hombre.
José, quien fue esposo de María, experimentó también la visita de un ángel en sus sueños. En esta escena, se le indicó el propósito de este embarazo como plan divino para la llegada del Salvador. De esta manera, aceptó su misión y adoptó el rol de padre de Jesús, para guiarlo, enseñarle y conformar junto a la Santa Madre, la Sagrada Familia de Nazaret.
La celebración de la Anunciación comenzó durante los primeros siglos del cristianismo. El Concilio Vaticano II adoptó la expresión “Anunciación del Señor”, en lugar de “Anunciación de María”, para resaltar la centralidad de Jesús en el acontecimiento. Actualmente, el catolicismo celebra también durante esta jornada el Día del Niño por Nacer, una festividad que destaca el rol de la vida humana desde la concepción y su defensa plena.
Oración para realizar en la Solemnidad de la Anunciación del Señor
La siguiente oración sirve para pedir una gracia en este día:
Hoy se revela el misterio que es desde toda la eternidad:
el Hijo de Dios se convierte en Hijo del Hombre;
participando en lo que es más bajo,
nos hace partícipes de las cosas superiores.
Adán fue engañado al principio:
intentó convertirse en Dios, pero fracasó.
Ahora Dios se hace hombre,
para deificar a Adán.
Que la creación se regocije y la naturaleza exulte:
el arcángel se queda admirado ante la Virgen,
y con su saludo, “Alégrate”, trae el alegre anuncio
el alegre anuncio de que nuestro dolor ha terminado.
Oh Dios, que te hiciste hombre por tu compasión misericordiosa,
¡gloria sea para ti!
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