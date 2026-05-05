Las efemérides de este 5 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional del Celíaco.

Esta fecha se busca analizar los alcances de esta enfermedad y los tratamientos disponibles para tratarla. La celiaquía es una afección caracterizada por la intolerancia al gluten, que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esta provoca lesiones en la mucosa intestinal que pueden alterar sus vellosidades, por lo que impide la correcta absorción de los nutrientes de los alimentos.

La celiaquía se da por la intolerancia al gluten

La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se incorpora el gluten a la alimentación. Según determinan los profesionales de la salud, es más frecuente en mujeres que en hombres.

Los síntomas de la celiaquía, en ocasiones, suelen ser muy leves, por lo que es más difícil llegar al diagnóstico certero y encaminarse a un tratamiento acorde. No obstante, es preciso estar atentos a las señales del cuerpo ante determinados consumos. Estos son los principales síntomas de la celiaquía, para tomar en cuenta y luego poder consultar con un médico o profesional de la salud:

Pérdida de apetito y de peso

Diarrea crónica

Anemia

Distensión abdominal

Retraso en el crecimiento

Alteraciones del carácter

Aparición de aftas bucales

Caída del pelo

Debilidad en las uñas

Cansancio

Falta de concentración

Los síntomas de la celiaquía PawelKacperek - Shutterstock

Una vez conocido el diagnóstico, lo más eficaz es una dieta sin gluten (DSG), que incluye eliminar todo producto que tenga como ingrediente trigo, cebada, avena y centeno y sus derivados, además de evitar cualquier producto contaminado con estos cereales.

Efemérides del 5 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1813 – Nace, en Copenhague, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Entre sus obras se encuentran Temor y temblor y El concepto de la angustia.

1818 – En Tréveris, Alemania, nace el filósofo y economista Karl Marx. En su obra se encuentran textos como Sobre la cuestión judía, El capital y El manifiesto comunista, este último escrito en colaboración con Friedrich Engels.

1821 – Muere Napoleón Bonaparte a los 51 años en la isla de Santa Elena. Fue emperador de Francia, militar y estadista.

1924 – Nace en Buenos Aires el cineasta Leopoldo Torre Nilsson. Fin de fiesta, La casa del ángel y La mano en la trampa son algunos de los títulos de su filmografía como director.

1943 – Nace Raphael, cantante y actor español. Su obra está compuesta por decenas de discos y participaciones en películas.

1956 – Nace el actor franco-argentino Jean Pierre Noher en París. Algunos de sus trabajos se pueden ver en los films Diarios de motocicleta y El almuerzo.

1959 – En Buenos Aires muere el abogado y diplomático Carlos Saavedra Lamas. Fue el primer argentino y latinoamericano en obtener el Premio Nobel de la Paz, distinción que le fue otorgada en 1936.

1967 – Nace el bailarín y coreógrafo argentino Maximiliano Guerra.

1971 – En la provincia de Córdoba, Argentina, nace la escritora Florencia Bonelli, autora de la trilogía de libros Caballo de fuego.

1976 – En Buenos Aires, nace el exfutbolista Juan Pablo Sorín. Con la selección de su país, disputó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

1988 – Nace en Londres la cantante y compositora Adele. De entre todas las distinciones que obtuvo, se hallan 16 Premios Grammy y un Oscar por la canción “Skyfall”.

Adele - Hello