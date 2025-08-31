Tormenta de Santa Rosa: más de 100 mm de lluvias y ráfagas de viento de 80 km/h para este domingo 31 de agosto

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será un día crítico, con alerta amarilla y la presencia de la segunda ciclogénesis en menos de dos semanas. Por la tormenta de Santa Rosa se prevé la caída de más de 100 mm de lluvias y ráfagas de viento que superarán los 80km/h.

Clima mapa

Esta nueva ciclogénesis, la segunda en menos de dos semanas, se repetirá con una frecuencia atípica y potenciará la formación de tormentas de alta intensidad en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y toda la región cuyana. En esas áreas habría una acumulación de entre 100 y 150 mm de agua.

La ciclogénesis en el centro del país para el domingo 31 de agosto según el sitio Meteored

Producto de la tormenta de Santa Rosa, además de las lluvias, habrá fortísimas ráfagas de viento, vinculadas al proceso de formación y profundización del centro de bajas presiones sobre el centro del país. Los datos del SMN focalizan la zona más crítica en el oeste de la Argentina.

Las ciclogénesis suelen generar impactos tanto por las incesantes lluvias como por las intensas ráfagas de viento. Durante el domingo por la noche, podrían acumularse hasta 120 mm de lluvia en el centro-oeste de Buenos Aires, con ráfagas cercanas a 100 km/h en la costa atlántica.

Tormenta de Santa Rosa: la historia

El nombre de esta tormenta está directamente relacionado con Santa Rosa de Lima, la primera persona que fue canonizada por la Iglesia Católica del continente americano. La devota vivió en la capital peruana en el siglo XVII y es considerada la patrona de Perú y América, por lo cual cuenta con fieles en distintos puntos del mundo, inclusive en nuestro país.

Santa Rosa y una historia muy singular

Se atribuye el temporal por un milagro que se le adjudica: la defensa de Lima cuando en 1615 buques corsarios neerlandeses decidieron atacar la ciudad.

Según cuenta la leyenda, ella salvó a su hogar del ataque pirata a través de la oración. Reunió a varias mujeres de la sociedad limeña y se encerró en el convento de Nuestra Señora del Rosario. Sus plegarias engendraron una fuerte tormenta e impidieron el desembarco en la capital del entonces Virreinato del Perú. Finalmente, este ataque no ocurrió.