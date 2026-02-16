Tragedia en la costa: salió a pescar en kayak, sufrió dos vuelcos y murió ahogado

Un trágico episodio conmocionó este fin de semana a la localidad de Santa Clara del Mar: un pescador de 47 años murió ahogado luego de que el kayak en el que navegaba se diera vuelta. La víctima, identificada como Mauricio Ríos, oriundo de Mar del Plata, participaba de una salida organizada a través de un grupo de WhatsApp.

Según informó el medio local 0223, el hombre había llegado a la zona cerca de las 7 de la mañana. El primer incidente ocurrió apenas ingresó al agua, cuando la embarcación se tumbó y uno de sus compañeros lo asistió para que pudiera continuar

Minutos más tarde se produjo un segundo vuelco. Según el diario La Capital, uno de los pescadores que iba delante advirtió que ya no lo veía avanzar y regresó sobre su recorrido. Así lo encontró en el agua y pidió ayuda de inmediato. Lograron trasladarlo hasta la orilla, a la altura de Ruta 11 y Rapallo, en el barrio Santa Elena.

En la playa comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Si bien recuperó signos vitales por unos instantes, volvió a descompensarse y falleció.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, personal de Defensa Civil y guardavidas, quienes retiraron el cuerpo. La Ayudantía Fiscal a cargo de Diego Benedetti ordenó las actuaciones de rigor, incluida la autopsia. La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte.

Se metió a nadar de madrugada y se ahogó

Los restos de un hombre fueron encontrados este mediodía, a 300 metros de la costa de Playa Popular mauro Rizzi

Semanas atrás se registró otro hecho fatal en las playas de Mar del Plata. Allí, un hombre fue encontrado muerto a unos 400 metros de la costa de la Playa Popular. Según precisaron medios locales, la víctima se ahogó en el mar en horas de la madrugada luego de salir de un boliche y el cuerpo fue rescatado horas más tarde por la Prefectura Naval.

El hecho ocurrió cuando la Policía local fue alertada con un llamado al 911. En la denuncia se indicó que un hombre de unos 42 años, de nombre Cristian Eduardo Flores, se había metido al mar y no había regresado.

La fuerza federal continuó por realizar un rastrillaje en la zona hasta dar con el cuerpo de la víctima cerca del mediodía. Los restos aparecieron flotando a unos 300 metros de la costa. Según información policial, el hombre se adentró en el mar hacia las 6.45, después de pasar la noche en La X, una discoteca. Pasadas las 9, fue encontrado sin vida en Playa Popular. Del operativo en tierra y en el agua participaron Prefectura Naval, la Policía Bonaerense, y el cuerpo de guardavidas.