Hay alerta amarilla por tormenta para este lunes 16 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas para este lunes 16 de febrero que alcanza a 13 provincias. Según advirtió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

La alerta amarilla fue emitida a través del Sistema de Alerta Temprana del SMN el domingo por la tarde y señaló que la misma abarca a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago Del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Salta, Jujuy y el extremo suroeste de Santa Cruz.

Las provincias bajo alerta amarilla este lunes 16 de febrero SMN

En el litoral, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que pueden incluir frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. La temperatura máxima llegará hasta los 35°C y la mínima será de 23°C.

En el centro del país se esperan similares condiciones meteorológicas, con la salvedad de que las lluvias se concentrarán únicamente por la mañana. En ese sentido, el SMN aclaró que las tormentas pueden incluir granizo y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Se prevé una máxima de 31°C y una mínima de 18°C.

Para el sector andino y el norte del país, las lluvias están pronosticas para la tarde y la noche de este lunes. El área será afectada por tormentas aisladas que pueden llegar a ser severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

El pronóstico del tiempo del SMN para la ciudad de Buenos Aires SMN

En el sur del país y la región patagónica, se esperan fuertes lluvias con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. Pero tampoco se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve sobre las zonas mas elevadas.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la jornada del lunes será mayormente nublada y con la presencia de una densa neblina por la mañana. Se prevé una jornada sin precipitaciones, con un alto índice de humedad (75%) y calor. Según indicó el SMN, la amplitud térmica oscilará entre una máxima de 30°C y una mínima de 22°C.