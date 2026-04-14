Tras cuatro meses de fuego, extinguen el incendio en Los Alerces, epicentro de una las peores temporadas en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A poco más de cuatro meses de haberse iniciado, el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, fue declarado hoy finalmente extinguido. El fuego en esa área protegida arrasó más de 16.000 hectáreas y estuvo enmarcado en una de las peores temporadas de incendios de la Patagonia, con cerca de 70.000 hectáreas quemadas en total este verano.

El inicio del incendio en Los Alerces —denominado Puerto Café— se produjo el 9 de diciembre pasado tras la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, en una zona intangible del parque nacional. A partir del 5 de enero, debido a las condiciones imperantes de altas temperaturas, fuertes vientos y extrema sequía, el fuego se propagó de forma explosiva hacia los lagos Verde y Rivadavia.

Luego, el 21 de enero, las llamas sobrepasaron el límite norte del parque nacional hacia jurisdicción provincial y consumieron más de 15.000 hectáreas en Villa Lago Rivadavia y en los alrededores de la localidad de Cholila. Recién el 18 de febrero ese incendio forestal fue declarado contenido. Los alrededores de Cholila también se vieron afectados por otro gran incendio forestal, el que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo.

Recién a fines de marzo, desde el Comando Unificado —conformado por la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno de Chubut— declararon controlado el incendio en Los Alerces.

Tal como explican los expertos, luego de iniciarse un incendio forestal atraviesa cinco estados: activo, circunscripto, contenido, controlado y extinguido. El estado contenido implica que se detuvo el avance del fuego en su frente, mientras que el controlado significa que las fajas cortafuegos quedaron establecidas de manera definitiva, ancladas y aseguradas. Cuando el incendio está controlado, se considera que no hay posibilidad de rebrotes.

En el estado extinguido, el área quemada se encuentra fría al tacto y sin presencia de humo. Entre los estados controlado y extinguido se realiza la guardia de cenizas, que puede durar muchas semanas y depende del tipo de combustible vegetal afectado y de las dimensiones del área quemada.

“Durante este fin de semana se llevó a cabo una reunión operativa en la que se determinó que el incendio forestal Puerto Café se encuentra extinguido en todos sus sectores y subsectores”, señalaron hoy desde el área protegida. Sumaron que esa condición fue establecida tras la realización de monitoreos y relevamientos mediante teledetección y recorridas en terreno, en los que no se observaron ni detectaron puntos calientes.

Parte del trabajo realizado durante cuatro meses Administración de Parques Nacionales

Y continuaron: “Este resultado es fruto del trabajo sostenido y articulado. Agradecemos inmensamente a todos quienes nos acompañaron en esta situación: instituciones civiles y gubernamentales, bomberos voluntarios, Protección Ciudadana de la provincia de Chubut, la Agencia Federal de Emergencias, el Ejército Argentino, el Ministerio de Seguridad, prestadores, concesionarios, pobladores y cada persona que se sumó a colaborar”.

En la misma línea se expresó Ariel Amthauer, director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de la Administración de Parques Nacionales. “La magnitud del incendio de Puerto Café, en el parque Los Alerces, y su impredecible evolución cotidiana, con comportamientos explosivos de características únicas, nos puso a prueba en cuanto a las capacidades de articulación interinstitucional y estamos convencidos de que, de otra manera, hubiera sido imposible enfrentar esta situación crítica, con una emergencia regional potenciada por otros grandes incendios simultáneos en la zona, que amenazaban viviendas rurales y centros urbanos. Este operativo implicó un despliegue histórico que puso a prueba a diario nuestra estrategia integral”.

El gran incendio forestal en Los Alerces se convierte así en el último evento de esta temporada en ser declarado extinguido. A fines de marzo, desde el Servicio de Manejo del Fuego de Chubut ya se había definido el mismo estado para el incendio que se inició el 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo, y que arrasó con más de 30.000 hectáreas. También fue declarado extinguido, a principios de abril, el incendio forestal en la zona de Villa Lago Rivadavia y de la laguna Villarino: se trató del fuego que salió del parque nacional hacia jurisdicción provincial y que consumió más de 26.000 hectáreas.

El trabajo de los brigadistas en el Parque Nacional Los Alerces APN

Se cierra así una de las temporadas de incendios más devastadoras desde los años cuarenta en la Patagonia. En ese sentido, el doctor en Ciencias Biológicas Javier Grosfeld advierte que una de las principales enseñanzas es que la prevención sigue siendo la deuda principal. “En un contexto de sequías prolongadas y temperaturas extremas, el factor que define la magnitud de los incendios no es solo cómo empiezan, sino cómo encuentra el fuego al territorio. Paisajes continuos, con alta carga de combustible y escaso manejo, se transforman en escenarios propicios para incendios de gran escala. Esto implica que la prevención ya no puede limitarse a campañas de concientización: requiere intervenciones concretas sobre el territorio, desde la reducción de combustibles hasta la planificación de la interfaz urbano-forestal”.

Y cierra: “El fuego ya no puede ser pensado solo como una emergencia. Es un componente estructural del sistema y, como tal, debe ser incorporado en la planificación del territorio. Esto implica pasar de una lógica reactiva a una lógica de gestión, donde la prevención, el manejo del paisaje, el fortalecimiento institucional y la participación social formen parte de una misma estrategia. La pregunta no es si habrá incendios el próximo verano. La pregunta es si estaremos mejor preparados para enfrentarlos. Y, sobre todo, si seremos capaces de reducir el riesgo antes de que el fuego vuelva a imponerse”.