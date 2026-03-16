Paro docente: qué días no habrá clases en las universidades públicas

Este lunes 16 de marzo no hay actividad en distintas universidades públicas del país, debido a que rige una medida de fuerza de las federaciones gremiales universitarias. El paro universitario suspende la actividad académica de este lunes y, en algunos casos, la medida se extenderá por más de una jornada, en reclamo de mayor presupuesto para las casas de altos estudios del país.

No hay clases en las universidades públicas por el paro docente universitario Nicolás Suárez

Cuál es el reclamo de los trabajadores universitarios

La medida es impulsada por gremios docentes y no docentes en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que, según las federaciones, es cercana al 40%.

A su vez, los trabajadores universitarios piden la reapertura de las negociaciones paritarias para el sector y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre del año pasado.

Qué días no habrá clases en las universidades públicas

La Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios), en su sitio oficial, informa que se resolvió la realización de paros progresivos para todo el semestre.

Esta medida de fuerza, resuelta en el congreso celebrado el pasado 12 de marzo, consta de la ratificación del paro de una semana que comienza el lunes 16 de marzo, y un paro de semana completa en las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril.

“Se facultó al Plenario para realizar un seguimiento de las acciones para darle continuidad al plan acordado para todo el semestre, en el marco de la progresividad de las medidas”, se lee en el comunicado oficial.

En tanto, se acordó “de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general", señala Conadu.

Si la medida de fuerza se extiende, dependerá de los gremios docentes, ya que, en principio, los no docentes se adhieren al reclamo solo por el día lunes.

Paro de actividades para los próximos meses

De acuerdo a las previsiones de Conadu, las siguientes son las fechas del mes en curso, y de abril y mayo en las que no habrá clases en las universidades públicas, de no obtener una respuesta favorable al reclamo planteado por los gremios:

Del 16 al 21 de marzo

Del 30 de marzo al 4 de abril

23 de abril: fecha propuesta para la Marcha Federal Universitaria

Del 27 de abril al 2 de mayo

Las fechas del paro docente universitario para marzo, abrill y mayo Nicolás Suárez

Conadu sostiene: “Seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria de una ley apoyada y ratificada en varias instancias por una enorme mayoría plural y federal", y, a la vez, exhorta al Gobierno para convocar a paritarias “de manera urgente”.