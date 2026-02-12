Tren Sarmiento: interrupciones y cambios en el servicio este fin de semana extra largo

Durante el próximo fin de semana largo, el tren Sarmiento circulará con servicios reducidos y algunas interrupciones. Así lo informó Trenes Argentinos, que explicó que la medida se debe a la realización de trabajos fundamentales para actualizar el sistema de señalamiento y fortalecer las condiciones de seguridad en la operación ferroviaria.

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional y tienen como objetivo avanzar con la renovación integral de las vías y del sistema de señalamiento en el tramo comprendido entre Villa Luro y Liniers, además de concretar otras intervenciones consideradas estratégicas.

La interrupción total será el 14 y 15 de febrero

Esta no es la primera vez que el servicio se ve alterado en las últimas semanas. El fin de semana pasado, por trabajos también vinculados al sistema de señales, las formaciones no llegaron hasta la terminal de Once entre el sábado y el domingo, lo que obligó a los pasajeros a reorganizar sus traslados.

Cortes y servicios limitados en el tren Sarmiento

El tren Sarmiento tendrá una interrupción total del servicio el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, en el marco de las obras de modernización que se realizarán durante el fin de semana largo.

Además, el lunes 16 y el martes 17 de febrero las formaciones circularán de manera limitada, únicamente en el tramo comprendido entre Haedo y Moreno.

Desde Trenes Argentinos señalaron que estas modificaciones son necesarias para avanzar con el plan de renovación integral y optimizar la seguridad y la experiencia de los usuarios.

Qué obras se realizarán en el tren Sarmiento

Las modificaciones se deben a obras de señalización y renovación de vías Soledad Aznarez

Durante las jornadas de trabajo se llevarán adelante distintas intervenciones clave:

Instalación de cables troncales para implementar un nuevo sistema de señalización.

Modernización de los circuitos de vía entre Haedo y Castelar, con el traspaso a una tecnología más actual.

Mejoras en los pasos bajo nivel de la calle Lorca (entre Caballito y Flores) y de Yrigoyen (entre Villa Luro y Liniers), con el objetivo de agilizar el tránsito y reforzar la seguridad vial y peatonal.

Renovación del tendido ferroviario en la estación Once.

Las autoridades aclararon que la ejecución de los trabajos dependerá de las condiciones climáticas, por lo que, en caso de lluvias, las obras podrían reprogramarse.