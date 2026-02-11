Clima en Buenos Aires el fin de semana largo: cuándo llegan las lluvias, según el SMN

De cara al fin de semana largo de carnaval, muchos se preguntan cómo estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días para programar planes y viajes. El pronóstico del tiempo anticipa que estará mayormente nublado durante gran parte del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El anticipo que brinda el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) indica que durante el fin de semana el cielo estará mayormente nublado.

El anticipo que brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el cielo estará mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones durante el domingo 15.

El pronóstico del fin de semana largo

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires.

Jueves 12 de febrero : se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se estima una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 27°C . El viento soplará desde los sectores sureste y este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se estima una temperatura mínima de 21°C y una . El viento soplará desde los sectores sureste y este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Viernes 13 de febrero : la mañana y la tarde se presentarán con el cielo parcialmente nublado . La mínima será de 21°C y la máxima de 29°. El viento provendrá del este y sureste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

: la mañana y la tarde se presentarán con el . La mínima será de 21°C y la máxima de 29°. El viento provendrá del este y sureste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sábado 14 de febrero : el día se presentará con cielo despejado durante toda la jornada. La mínima se ubicará en los 18°C y la máxima llegará a los 26°C. Habrá viento del este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

: el día se presentará con durante toda la jornada. La mínima se ubicará en los 18°C y la máxima llegará a los 26°C. Habrá viento del este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Domingo 15 de febrero : el cielo se presentará mayormente nublado , entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 21°C y la máxima en los 28°C. El viento soplará del norte y las chances de precipitaciones se ubican en un rango de cero a 10%.

: el cielo se presentará , entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 21°C y la máxima en los 28°C. El viento soplará del norte y las chances de precipitaciones se ubican en un rango de cero a 10%. Lunes 16 de febrero : se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Se estima una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 31°C . En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

: se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Se estima una temperatura mínima de 20°C y una . En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Martes 17 de febrero: jornada con cielo mayormente nublado. Se estima una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 31°C. El viento soplará desde el sector norte, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En qué provincias se esperan lluvias

Las precipitaciones comenzarán el sábado 14 de febrero en las provincias de La Pampa, San Luis, Salta y Jujuy. Estas dos últimas repetirán los episodios el domingo 15, aunque con una mayor intensidad. Por otra parte el lunes 16, el fenómeno volverá a registrarse en el sector cordillerano de Salta, Jujuy y Catamarca.

Cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica

En la Costa Atlántica bonaerense, el fin de semana largo estará marcado por viento persistente y temperaturas moderadas, especialmente entre el jueves y el sábado, bajo la influencia de aire más fresco proveniente del sudeste.

Se esperan máximas que rondarán de los 24 a 30°C en localidades como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, con jornadas mayormente nubladas y ambiente ventoso, lo que podría limitar las actividades de playa en algunos momentos.

Hacia el domingo, con la rotación del viento al noreste, aumentará la humedad y la temperatura, y no se descarta el regreso de lluvias y tormentas aisladas, especialmente entre la noche del domingo y el lunes.