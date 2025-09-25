Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este jueves 25 de septiembre

Este jueves 25 de septiembre se mantiene el paro de trenes de La Fraternidad, el gremio que agrupa a los conductores ferroviarios. Desde ayer los trenes de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur viajan hasta 30 km/h, lo que provoca demoras y cancelaciones en sus servicios. Por lo tanto, muchos usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de este medio de transporte público quieren saber el estado de estos servicios para encontrar alternativas de viaje.

La aplicación de Trenes Argentinos detalla que en la mayoría de las líneas ferroviarias tienen demoras y cancelaciones. “Por medida gremial sorpresiva y encubierta del Sindicato La Fraternidad, los trenes funcionan a 30 km/h”, indica la app.

Swe forman largas filas en las estaciones de trenes por las demoras y cancelaciones fabian-marelli-11419

Se esperaba que la medida de fuerza durara 24 horas, es decir, solo por la jornada del miércoles, pero se extendió hasta hoy. Ayer, fuentes de La Fraternidad señalaron a LA NACION que seguirá “hasta que las empresas empiecen a tomar medidas al respecto”.

En ese sentido, el gremio ferroviario aclaró a este medio que no se trata de una medida de fuerza. “Estamos trabajando para tomar las precauciones necesarias por el estado de la vía y la señalización defectuosa. En algunos ferrocarriles falta personal por retiros voluntarios”, detallaron desde el gremio ferroviario. Además, señalaron que las empresas a cargo del servicio de trenes no toman medidas para cuidar la seguridad de los pasajeros ni de los trabajadores. Es por eso que se decidió tomar esta solución para que los viajes en trenes sean más seguros, sin poner en riesgo a los pasajeros y al personal Ferroviario. De todos modos, el sindicato que conduce Omar Maturano aún no se pronunció públicamente al respecto.

El comunicado de Trenes Argentinos por la medida de fuerza de La Fraternidad de este miércoles 24 de septiembre Captura

Frente al caos que causó la situación, Trenes Argentinos confirmó las demoras y cancelaciones en todos los ramales de las líneas ferroviarias del AMBA. La empresa estatal encargada de gestionar y operar los servicios ferroviarios de pasajeros y cargas en la Argentina aseguró que se trata de “una medida de fuerza sorpresiva y encubierta de La Fraternidad, gremio que nuclea a los conductores”.

“Como consecuencia de la protesta, los trenes circulan a una velocidad de 30 km/h afectando la regularidad del servicio. Ante esta medida se ven perjudicados más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares”, agrega en su cuenta de X.

A continuación, este es el estado de cada línea de trenes del AMBA este jueves 25 de septiembre.

Tren Roca

Por el momento, este servicio circula con frecuencia habitual, a diferencia de otras líneas ferroviarias. En ese sentido, el Tren Roca sería la única línea que no se ve afectada por el paro hoy.

Tren Sarmiento

El estado del servicio del Tren Sarmiento este jueves 25 de septiembre Soledad Aznarez

Todos los ramales de esta línea ferroviaria circulan con demoras y cancelaciones.

Tren Mitre

Los ramales Retiro - Tigre, Retiro - J. L. Suárez, Retiro - Mitre, y Villa Ballester - Zárate circulan con demoras y cancelaciones.

Tren San Martín

El servicio que viaja entreRetiro - Pilar / Dr. Cabredcircula condemoras y cancelaciones.

Tren Belgrano Sur

Los ramales Buenos Aires - M. C. G. Belgrano y Buenos Aires - Gonzalez Catán circulan con demoras y cancelaciones.

Tren de la Costa

El servicio que circula entre Vicente López y Tigre también presenta retrasos en su cronograma durante esta jornada.