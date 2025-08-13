LA NACION

Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este miércoles 13 de agosto

Es posible conocer si el sistema ferroviario tiene cancelaciones, demoras o si su recorrido se hace con normalidad; a continuación el funcionamiento de cada ramal

Así funcionan los trenes hoy
Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, miércoles 13 de agosto, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.

Respecto de los ferrocarriles, cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras, como es el caso del tren Mitre.

Las obras comprendidas en la Emergencia Ferroviaria continúan desarrollándose en horario nocturno y se estableció un nuevo cronograma de afectaciones que se lleva adelante desde esta semana hasta el lunes 18. En este período, el ramal Tigre está interrumpido, mientras que el Mitre y Suárez tendrán recorrido limitado.

Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este miércoles 13 de agosto

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Tren Roca

En el ramal Bosques vía Quilmes hay recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías, hasta el 31 de agosto. Lo mismo ocurre con el ramal La Plata, que circula solamente entre Pza. Constitución y Tolosa.

  • Constitución - Alejandro Korn: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
  • Constitución - Bosques Q: tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras.
  • Constitución - Bosques T: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
  • Constitución - Ezeiza: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
  • Constitución - La Plata: funciona limitado entre Constitución y Tolosa por obras.
  • Constitución - Lobos: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.
  • Temperley - Haedo: circula con frecuencia habitual.
  • Alejandro Korn - Chascomús: circula con frecuencia habitual.
  • Tren Universitario: circula con frecuencia habitual.

Tren Sarmiento

En el Tren Sarmiento, en el ramal Once-Moreno se modificaron, hasta el 15 de agosto, los horarios del primer y último tren por obras en zona de vías.

Además, el ramal Merlo - Lobos circula con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes tiene un cronograma especial, también por la misma razón.

El paso a nivel General Juan Martín de Pueyrredón, entre las estaciones Morón y Haedo, se encuentra cerrado por obras. Como alternativa los vehículos pueden utilizar los cruces de las calles Belgrano y Gral. Miguel de Azcuénaga.

  • Once - Moreno: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Moreno - Mercedes: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Merlo - Lobos: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

Tren Mitre

Desde el sábado 9 de agosto hasta el domingo 17 de agosto el servicio Retiro-Tigre está interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Por su parte, en ese período los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre no salen ni llegan a Retiro. Circulan con recorrido limitado entre Belgrano R y J. L. Suárez / Bmé. Mitre por la obra de modernización del ingreso de trenes a la estación Retiro.

  • Retiro - Tigre: servicio interrumpido por obras.
  • Retiro - J. L. Suárez: circula con recorrido limitado entre Belgrano R y Suárez.
  • Retiro - Bmé. Mitre: circula con recorrido limitado entre Belgrano R y Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Victoria - Capilla del Señor: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

San Martín

Se encuentra cerrado el paso a nivel vehicular de la ruta 197, entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde, por obras de renovación.

  • Retiro - Pilar / Dr. Cabred: circula con su frecuencia habitual.

Belgrano Sur

El servicio Tapiales - M.C.G. Belgrano circula con un nuevo cronograma de horarios. Los trenes desde M.C.G. Belgrano extienden su recorrido hasta la estación Villa Madero y los trenes hacia M.C.G. Belgrano salen desde la estación Tapiales.

En tanto, el servicio de del tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido. Lo mismo ocurre con el servicio de Puente Alsina - Aldo Bonzi por razones de seguridad operacional.

  • Dr. A. Sáenz - González Catán / Dr. A. Sáenz - Marinos del Crucero Gral. Belgrano: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • González Catán - Lozano: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.
  • Tomás Jofré - Mercedes: servicio interrumpido.
  • Puente Alsina - Aldo Bonzi: servicio interrumpido por razones de seguridad operacional.

Tren de la Costa

El servicio de este ramal no tiene modificaciones.

  • Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.
