Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este miércoles 27 de agosto

Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, miércoles 27 de agosto, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.

Cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras.

Renovación de las vías del tren Mitre

Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este miércoles 27 de agosto

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Tren Roca

En el ramal Bosques vía Quilmes hay recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías, hasta el 31 de agosto. Lo mismo ocurre con el ramal La Plata, que circula solamente entre Pza. Constitución y Tolosa.

En tanto, se hicieron modificaciones en el servicio: de lunes a viernes entre las 22 y las 23.30 los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución y entre las 22 y las 23.30 los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución no se detendrán en la estación Gerli, por obras en zona de vías.

El estado del servicio del tren Roca hoy Archivo

Constitución - Alejandro Korn : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - Bosques Q : tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras.

: tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras. Constitución - Bosques T : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - Ezeiza : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - La Plata : funciona limitado entre Constitución y Tolosa por obras.

: funciona limitado entre Constitución y Tolosa por obras. Constitución - Lobos : el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.

: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos. Temperley - Haedo : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Alejandro Korn - Chascomús : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Tren Universitario: circula con frecuencia habitual.

Tren Sarmiento

El ramal Once - Moreno del tren Sarmiento circula con modificaciones en sus primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías hasta el viernes 29 de agosto.

Además, el ramal Merlo - Lobos circula con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes tiene un cronograma especial, también por la misma razón.

Once - Moreno : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Moreno - Mercedes : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Merlo - Lobos: circula con frecuencia habitual.

Tren Mitre

El servicio de los ramales Tigre, Mitre y Suárez circula con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías. Hasta el 28 de agosto, estos serán los nuevos horarios:

Retiro - Tigre : el primer tren que parte de Retiro a Tigre saldrá a las 6.40, mientras que el último saldrá a las 21.38 a Tigre y a las 22.07 a Victoria. En tanto, el primer tren que viaja desde Victoria parte a las 6.12. En el caso del ramal que recorrer desde Tigre a Retiro, su primer tren viaja desde las 6.55 y el último, a las 22.07.

: el primer tren que parte de Retiro a Tigre saldrá a las 6.40, mientras que el último saldrá a las 21.38 a Tigre y a las 22.07 a Victoria. En tanto, el primer tren que viaja desde Victoria parte a las 6.12. En el caso del ramal que recorrer desde Tigre a Retiro, su primer tren viaja desde las 6.55 y el último, a las 22.07. Retiro - Mitre : el primer tren de Belgrano R parte a Mitre a las 5.31 y el de Retiro a las 7.03. En tanto, el recorrido inverso a Belgrano R arranca a las 6.18 y el que sale desde hacía Retiro a las 6.52. En tanto, los últimos trenes parten a las 21.46 desde Retiro y a las 22.50 desde Belgrano R. Los últimos trenes que salen de Mitre viajan a las 21.17 hacia Retiro y a las 21.47 para Belgrano R.

: el primer tren de Belgrano R parte a Mitre a las 5.31 y el de Retiro a las 7.03. En tanto, el recorrido inverso a Belgrano R arranca a las 6.18 y el que sale desde hacía Retiro a las 6.52. En tanto, los últimos trenes parten a las 21.46 desde Retiro y a las 22.50 desde Belgrano R. Los últimos trenes que salen de Mitre viajan a las 21.17 hacia Retiro y a las 21.47 para Belgrano R. Retiro - Suárez: el primer tren Belgrano R - Suárez parte a las 5.49 y Retiro - Suárez a las 6.54. Por su parte, el último viaja de Belgrano R a las 23.40 y desde Retiro a las 22.10.

Este es el estado del servicio de los trenes del ramal Mitre hoy:

Retiro - Tigre : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Retiro - J. L. Suárez : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Retiro - Bmé. Mitre : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Villa Ballester - Zárate : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Victoria - Capilla del Señor: circula con frecuencia habitual.

San Martín

No hay novedades sobre el servicio.

Retiro - Pilar / Dr. Cabred: circula de acuerdo a su frecuencia habitual.

Así funciona hoy el tren San Martín Wikipedia

Belgrano Sur

El servicio Tapiales - M.C.G. Belgrano circula con un nuevo cronograma de horarios. Los trenes desde M.C.G. Belgrano extienden su recorrido hasta la estación Villa Madero y los trenes hacia M.C.G. Belgrano salen desde la estación Tapiales.

En tanto, el servicio de del tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido. Lo mismo ocurre con el servicio de Puente Alsina - Aldo Bonzi por razones de seguridad operacional.

Dr. A. Sáenz - González Catán / Dr. A. Sáenz - Marinos del Crucero Gral. Belgrano : circula con demoras por problemas técnicos.

: circula con demoras por problemas técnicos. González Catán - Lozano : circula con demoras por problemas técnicos.

: circula con demoras por problemas técnicos. Tomás Jofré - Mercedes : servicio interrumpido.

: servicio interrumpido. Puente Alsina - Aldo Bonzi: servicio interrumpido por razones de seguridad operacional.

Tren de la Costa

No hay novedades sobre el servicio.

Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.