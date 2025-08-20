Travel Sale 2025: cuándo empieza la semana de ofertas para viajar

Este mes se renueva la edición de Travel Sale, con ofertas y beneficios para viajes por el país y el exterior, que comienza el lunes 25 de agosto y se extiende, en principio, hasta el domingo 31 de agosto.

El Travel Sale 2025 ofrece cuotas sin interés para destinos locales e internacionales Lenar Nigmatullin - Shutterstock

Como ocurre cada año, el Travel Sale 2025 es organizado por la Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) junto a más de 100 agencias de viajes, con promociones para el público argentino a destinos dentro del país y en el exterior.

Entre los beneficios se incluyen cuotas sin interés para vuelos, estadías, excursiones y traslados. En algunos ocasos corresponden a temporada baja y, en otros, se pueden utilizar para las vacaciones de verano.

En esta edición, el Travel Sale ofrece la posibilidad de participar de sorteos por diferentes paquetes turísticos entre los que figuran: combos y excursiones turísticas en Argentina y el exterior; estadías en hoteles con desayuno incluido; pasajes aéreos y terrestres; gift cards en pesos para canjear en viajes y experiencias; coberturas de asistencia al viajero; entradas a eventos deportivos; y descuentos especiales en productos turísticos.

En la semana del Travel Sale, las agencias de viajes participantes presentarán promociones especiales centradas en financiación en el precio final, y la promoción de destinos clave, con miras a la temporada de verano.

Cómo recibir las novedades exclusivas del Travel Sale 2025

Para recibir notificaciones y adelantos de esta temporada de descuentos, es importante registrarse en el sitio oficial. Para ello hay que registrarse en el formulario de inscripción, con los siguientes datos:

Nombre y apellido.

Mail.

Número de celular.

País de residencia.

Intereses de viaje (en la página dos, con muchas opciones: viajes por Argentina, viajes al exterior, escapadas, cruceros, ofertas de último minuto, sol y playa, viajes a la montaña u otros).

El Travel Sale 2025 se ubica en la última semana de agosto

Si bien el sitio oficial exhibe un conteo regresivo hasta el comienzo de las promociones, no se anticipan de qué consta cada una, por lo que los interesados deberán corroborar los detalles de cada beneficio en la ventana temporal en que dura el evento turístico.

No obstante, trascendió que el foco de este Travel Sale estará puesto en las cuotas sin interés que ofrecerán las diferentes entidades bancarias y las aerolíneas, adheridas a estos días de promoción.

La finalidad principal del Travel Sale es ofrecer la compra anticipada de paquetes y aéreos, sobre todo en destinos locales. Los descuentos incluyen excusiones, alojamiento y algunos beneficios adicionales, como equipaje extra sin costo, o descuentos en coberturas médicas en el exterior.

Cuáles son los premios que se sortean en al Travel Sale

Fin del Mundo + Naturaleza Austral para 2 personas

Glaciares y Trekking Austral para 2 personas

Villa Traful Mágica para 2 personas

Postales del Sur: 7 Lagos, Lanín y Cerro Bayo, para 2 personas

Nieve en Caviahue, Neuquén para 4 personas

Expedición al Volcán Domuyo, Neuquén

Huella Andina - Salta & Jujuy, para 2 personas

Navegación en velero por Puerto Madryn para 2 personas

Escapada a Mar del Plata para 2 personas

Un Día en Uruguay: Descubrí Colonia en Bici

Buenos Aires Full Experience para 2 personas

Experiencia en Sierra de la Ventana (Buenos Aires) para 2 personas

Travesía en 4x4 a Campo de Piedra Pómez (Catamarca), para 4 personas

Escapada a Merlo - San Luis para 2 personas

Excursión en Jujuy, para 2 personas

Escapada al Norte de Neuquén para 2 personas

Ruta del Vino Patagónica en Neuquén, para 2 personas

Viví la ciudad de Neuquén, para 2 personas

Gift card $100.000 para viajar junto a D’TOUR TRAVEL

Recorre Buenos Aires en Bús Turístico para 2 personas

Recorre Buenos Aires en Bús Turístico para 2 personas

1 pasaje de avión por Argentina

Alojamiento en Guatemala, 1 persona

Brasil a toda velocidad

City Tour de medio día en Buenos Aires para 2 personas

Encuentro con Delfines en Pipa, Brasil - para 2 personas

Relax Termal en Río Hondo, para 2 personas

Viajá seguro con AXA Plus

Viajá seguro con AXA

Viajá a tu ritmo con Hertz

Alentá a la Selección

Gift card vuelo + alojamiento

Turismo Activo en Salta