Decathlon busca trabajadores para su nueva sucursal en la Argentina: cómo postularse

La compañía internacional de artículos deportivos Decathlon llega a la Argentina y para la apertura de su sucursal local incorpora trabajadores para distintos puestos, por lo que convoca a los interesados a postularse en la búsqueda laboral.

Decathlon atrae a miles de consumidores en sus locales en todo el mundo Tomás Cuesta

La cadena de artículos deportivos de origen francés ya había anticipado su llegada a la Argentina y el primer se abrirá en Vicente López. Debido a que se trata de un convenio con el supermercado Carrefour, la firma deportiva se instalará a su lado, en el complejo Al Río.

Decathlon, en su búsqueda de empleados, resalta que pretende incorporar “personas apasionadas por el deporte, con energía, actitud colaborativa, proactividad y orientación a resultados. Y que deseen ser parte de un verdadero hito para la empresa y en sus carreras".

Cómo postularse para trabajar en Decathlon

La compañía detalla, en su sitio oficial de búsquedas, que las postulaciones se cargan mediante el sitio Grupo One. Allí se muestran las distintas vías para formar parte de la nómina de solicitantes, ya sea inscribiéndose en el sitio, a través de una aplicación o de manera telefónica.

Los interesados pueden postularse por:

randstad

apprandstad.com.ar

Por vía telefónica al +54 9 11 6640-2100

Cabe aclarar que los postulantes deben incorporar un dato relevante para formar parte del listado, con la leyenda: ref. 109994.

A su vez, el sitio oficial ofrece la posibilidad de cargar el curriculum vitae, con toda la información pertinente, aunque no se detallan los puestos a cubrir.

Para ello es preciso hacer click en el botón “Postularse” e ingresar todos los datos personales. Luego se puede agregar información adicional sobre la experiencia previa, educación, idiomas, cursos y atributos.

En esa instancia, además, se puede adjuntar el CV y una foto del postulante.

Cuáles son los requisitos para trabajar en Decathlon

La empresa busca un perfil de trabajadores que cumpla, principalmente, dos condiciones, según el anuncio de la oferta:

Posibilidad de trabajar los fines de semana

Disponibilidad horaria full y part time

Entre las ventajas de trabajar en la compañía, Decathlon convoca a incorporarse a una multinacional en crecimiento y expansión, con un amplio set de beneficios.

Decathlon está presente en 78 países, con más de 1700 locales

Cuándo llega Decathlon a la Argentina

De acuerdo a las previsiones de la compañía, la apertura del local en nuestro país está pautada para los últimos días del mes de octubre, y forma parte de un proyecto mayor que incluye un plan de inversión de US$200 millones destinado a real estate, logística y retail.

A su vez, desde la firma consideran la probabilidad de que se concrete la instalación de 20 o 30 tiendas de la marca en todo el país.

La primera tienda de Decathlon se inauguró en 1976 en Lille, Francia, y en la actualidad está presente en 78 países, con más de 1700 locales. A la Argentina había llegado en 2000, con la apertura de una primera sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro, aunque la crisis de 2002 terminó por liquidar sus planes locales y a fines de ese año anunció el cierre de su filial argentina.