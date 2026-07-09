Una joven de 26 años murió tras chocar junto a su hijo contra un camión en Entre Ríos

Una mujer de 26 años murió este miércoles tras chocar, junto a su hijo, contra un camión de carga en la localidad de General Galarza, en la provincia de Entre Ríos. El menor, de ocho años, sufrió heridas y recibió atención médica en el hospital local, donde permanece estable y fuera de peligro.

El accidente ocurrió pasadas las 11.20 de la mañana en el cruce de las rutas provinciales 42 y 9, dos caminos de ripio usados de forma habitual por los vecinos y productores agropecuarios de la zona, según informó el medio local Ahora Entre Ríos.

En esa intersección, una camioneta Toyota Hilux de color gris claro y un camión Ford Cargo que remolcaba un acoplado tipo tolva impactaron por causas que los peritos y las autoridades policiales todavía investigan. Como consecuencia del golpe, la camioneta quedó destruida y sus dos ocupantes debieron recibir asistencia médica de urgencia.

Los médicos del servicio de emergencias trasladaron a la joven, que manejaba la Toyota, y al niño a un centro de salud local por sus heridas; la mujer falleció pocas horas después —pasadas las 13.30— de ingresar debido a los traumatismos.

En tanto el conductor del camión Ford, un hombre de 39 años que trabajaba para una empresa de Rincón del Nogoyá, resultó ileso y quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades en lo ocurrido. En el lugar del hecho también trabajaron los policías locales y peritos especializados para determinar cómo se desencadenó el hecho.

Otro accidente en una ruta

Una mujer de 54 años murió el martes por la mañana tras chocar el auto que manejaba contra una camioneta que arrastraba un remolque de caballos. El hecho ocurrió a las 11 en el kilómetro 17 de la ruta provincial 88, en el camino que une Mar del Plata con Batán.

Aunque todavía se investigan los motivos, la mujer se habría descompensado

La víctima viajaba en un Renault Clío y quedó atrapada en el habitáculo por la deformación del auto. El personal del Cuartel de Bomberos local trabajó en la extracción de la mujer, mientras que los médicos del SAME constataron su fallecimiento en el lugar.

Por su parte, el conductor de la camioneta Ford F-100, un hombre de 52 años, sufrió heridas y recibió atención médica mientras se encontraba lúcido. Los primeros peritajes de la Policía Científica indicaron que el auto cruzó al carril contrario de forma imprevista antes del impacto.

La causa judicial quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos, quien busca determinar los motivos del choque.