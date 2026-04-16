Triduo a San Expedito: estas son las oraciones para rezarle tres días antes de su día, el 19 de abril

El Día de San Expedito se celebra cada 19 de abril, fecha en que se recuerda al mártir y patrono de las causas justas, urgentes y desesperadas. En la Argentina, miles de fieles católicos le muestran su devoción en esta jornada al acercarse al Santuario de San Expedito en el barrio porteño de Balvanera. Muchos le agradecen y piden por su intercesión para que los ayude en el trabajo, salud u otros aspectos de sus vidas. En tanto, en los días previos se le puede rezar el Triduo, un conjunto de oraciones dirigidas al santo por tres días seguidos en casos de extrema necesidad y pronta resolución.

Como cada 19 de abril, se venera a San Expedito y se le reza para pedirle acompañamiento en las situaciones más difíciles en el Santuario de San Expedito Gonzalo Colini

Se inspira en el Triduo Pascual, que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. En este caso, está adaptado a este santo mártir, invocado por su rapidez en atender peticiones.

A continuación, cada una de las oraciones que hay que rezar en el triduo de San Expedito, día por día.

Primer día del triduo a San Expedito

Glorioso San Expedito, vengo a implorar tu socorro y obtener de Dios, por tu intercesión, las gracias que solicito de su misericordiosa bondad. Admiro tu dedicación y fidelidad al deber de estado. Por la manera por la cual desempeñaste tus deberes de soldado y de jefe, enseñaste a todos que no hay estado de vida en el que no podamos santificarnos. Basta para eso cumplir cristianamente todas las obligaciones.

Concédeme, pues, por los méritos que adquiriste delante de Dios en el cumplimiento de estos deberes, la gracia de cumplir yo también fielmente los de mi propio estado sin jamás lamentarme ni acobardarme. Concédeme, además de eso, las gracias que solicito del cielo durante este Triduo. Amén.

Rezar un Padre nuestro, Ave María y Gloria.

La primera oración del triduo a San Expedito Leo Vaca - Télam

Segundo día del triduo a San Expedito

Glorioso San Expedito, yo admiro en ti la rapidez con que en cualquier ocasión actuabas para el cumplimiento de tu deber. Por eso eres el modelo de la generosidad y del celo con que debemos dedicarnos al trabajo, muy especialmente de nuestra santificación. Por los méritos que adquiriste de este modo, ven en auxilio de mi tibieza en la práctica de la virtud, a fin de que me separe completamente de los lazos que me ligan al pecado y que pueda darme más enteramente al servicio de Dios y del prójimo con generosa actitud. Concédeme además de eso, las gracias que solicito del cielo durante este Triduo. Amén

Rezar un Padre nuestro, Ave María y Gloria.

San Expedito es el patrono de las causas justas y urgentes (Foto: X)

Tercer día del triduo a San Expedito

Glorioso San Expedito, la prueba y el sufrimiento nunca te fueron evitados. Supiste aceptarlos con coraje y confianza. Y con el fin de asemejarte más al Divino Crucificado, no rehusaste de verter tu sangre por él. ¡Cuán lejos estoy de imitarte! Ante las menores pruebas y dificultades cotidianas, me lamento, gimo y a veces me revuelco, en vez de aceptarlas filialmente como venidas de la Divina Providencia. Enséñame, pues, a no lamentarme jamás y antes aceptar generosamente, para purgar mis faltas, todas las cruces que me reserva la Divina Providencia. Concédeme, además de eso, las gracias que solicito del cielo durante este Triduo. Amén

Rezar un Padre nuestro, Ave María y Gloria.