Tucumán: una moto con tres ocupantes chocó con un carro tirado a caballo

Una moto con tres ocupantes protagonizó este martes un choque con un sorprendente final en Tucumán. El vehículo chocó contra un carro tirado a caballo y los ocupantes volaron por los aires hasta otro carril, donde casi fueron impactados por una camioneta. Los tres ocupantes (uno de ellos de diez años) resultaron heridos.

El hecho ocurrió al mediodía en el puente Lucas Córdoba, que conecta San Miguel de Tucumán con la ciudad Banda del Río Salí, y fue registrado por las cámaras municipales.

La moto circulaba por el carril derecho del puente cuando su conductor no logró ver un carro tirado a caballo que se encontraba frente a él y que se movía a una velocidad menor que el resto de los vehículos.

El motociclista intentó esquivarlo, pero sin éxito. La moto golpeó el costado izquierdo del carro y quedó al borde del puente.

Los tres ocupantes de la moto volaron por el aire debido al impacto y cayeron en el carril izquierdo del puente, que se encontraba lleno de autos que circulaban en dirección opuesta.

Una camioneta negra que se acercaba a gran velocidad pudo frenar a tiempo para no atropellarlos. De todas formas, las tres personas resultaron heridas.

Sorprendente choque en Tucumán

Los ocupantes fueron golpeados por el paragolpes del vehículo y la moto quedó casi que debajo de la camioneta. Unos segundos después del impacto, uno de los ocupantes, una mujer, se levantó con su pierna lastimada e intentó caminar, aunque con dificultad.

Los tres fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia que se presentó en las inmediaciones junto a la policía. Ninguno de los ocupantes llevaba casco al momento del siniestro.

Fueron trasladados al Hospital del Este, reportó el medio local La Gaceta. En tanto, la policía cortó un costado del carril, lo que generó dificultades en la circulación en el puente.