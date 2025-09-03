Cuánto gana el personal de la Policía Federal en septiembre de 2025

Los miembros de la Policía Federal Argentina que realizan su tarea en todo el país reciben en septiembre una actualización salarial, de acuerdo al esquema de haberes que figura en la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad.

Los policías reciben un incremento salarial en septiembre

Así, mediante la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece la nueva escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores actualizados que van de junio a noviembre; y que incluyen a otras fuerzas como la Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

Con este reajuste es posible conocer el valor exacto, según la jerarquía, que cobran los integrantes de la Policía Federal en septiembre de 2025.

“Fíjase, a partir del 1° de junio de 2025, del 1° julio de 2025, del 1° agosto de 2025, del 1° septiembre de 2025, del 1° octubre de 2025 y del 1° de noviembre de 2025, el haber mensual, los importes correspondientes al suplemento particular por zona, como así también el valor del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones, que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa de la Policía Federal Argentina", subraya la normativa que adjunta el detalle salarial.

Cuánto gana un policía a partir de septiembre de 2025

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en septiembre los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.834.897,33

Comisario Mayor: $2.577.179,39

Comisario Inspector: $2.272.295,80

Comisario: $1.812.063,29

Subcomisario: $1.483.922,70

Principal: $1.243.547,04

Inspector: $1.132.308,18

Subinspector: $1.029.371,08

Ayudante: $935.791,89

Suboficial Mayor: $1.674.151,14

Suboficial Auxiliar: $1.521.955,58

Suboficial Escribiente: $1.383.595,98

Sargento 1ro.: $1.257.814,53

Sargento: $1.143.467,76

Cabo 1ro.: $1.039.516,14

Cabo: $945.014,67

Agente: $859.104,25

Aspirante: $656.885,72

Cadete 3er Curso: $644.652,68

Cadete 2do y 1er Curso: $617.323,93

Capellán General: $1.525.564,81

Capellán Principal: $1.161.463,00

Capellán: $1.036.821,14

Auxiliar Superior de 1ra: $1.320.181,34

Auxiliar Superior de 2da: $1.145.736,08

Auxiliar Superior de 3ra: $1.033.593,96

Auxiliar Superior de 4ta: $942.797,44

Auxiliar Superior de 5ta: $909.058,79

Auxiliar Superior de 6ta: $839.545,61

Auxiliar Superior de 7ma: $785.057,03

Auxiliar de 1ra: $1.043.355,50

Auxiliar de 2da: $976.927,26

Auxiliar de 3ra: $924.830,16

Auxiliar de 4ta: $864.722,91

Auxiliar de 5ta: $790.960,18

Auxiliar de 6ta: $751.433,95

Auxiliar de 7ma: $719.108,86

Los montos exactos de septiembre para la Policía Federal

El adjunto de la normativa para la Policía Federal clasifica los salarios por regiones y detalla los montos para cada cargo, de acuerdo a la zona en la que se presta el servicio. En esa grilla aparece el monto diferenciado para la región Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Mar del Plata.

Los montos de septiembre para las empresas que contraten personal policial

Con la nueva actualización, los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina:

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $15.513,05

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $20.711,81

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $21.687,44

Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $21.798,06