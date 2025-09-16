Video: intentó robar cables de la vía del tren, se salvó de morir electrocutado y fue detenido

El lunes por la noche las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos ubicadas en la traza de la línea Mitre, en el empalme Maldonado del barrio porteño de Palermo registraron el momento en el que un hombre intentó robar cables de la vía del tren. Con sus propias manos y sin ningún tipo de herramienta se salvó de morir electrocutado porque en ese momento la vía se encontraba sin energía.

Linea Mitre: intento robar cables y termino detenido

En la filmación puede verse al hombre de 24 años caminando por una zona restringida para la circulación de civiles. Una vez que llegó al lugar comenzó a manipular los cables con intenciones de robarlos.

En ese momento, por obras que se ejecutan en los ramales Mitre y Suárez, la vía se encontraba sin energía. De lo contrario, por tocar el tercer riel ubicado al costado de la vía, como por la forma en que manipuló los cables para robarlos, el delincuente podría haber muerto electrocutado.

Desde el Centro de Monitoreo se dio aviso inmediato a personal de seguridad de Trenes Argentinos y personal de la Policía Federal, que llegó al lugar y logró disuadir el hecho evitando que se concrete el robo de cables.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8 a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi.