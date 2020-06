Los estudiantes de la UBA siguen sus carreras de modo virtual Fuente: Archivo - Crédito: archivo

Aunque los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) prefieren cursar sus carreras de modo presencial, el 80% ve de modo positivo la metodología virtual para tratar de seguir adelante el año académico, lo que más les preocupa es la salud personal y familiar (81%), la pérdida de la cursada (58%), la economía del país (56%), la salud de los argentinos (51%), la pérdida del empleo (24%9) y la economía individual (18%).

Así surge de un relevamiento efectuado entre el 15 y el 20 pasados entre 3500 estudiantes de grado de las 13 facultades de la UBA, de los cuales el 57% reside en el distrito porteño, el 40% en la provincia y el resto en otras jurisdicciones. El 86% son estudiantes argentinos. El 84% de quienes respondieron tiene entre 18 y 29 años. El 55,8% son varones y el 44,2%, mujeres.

El estudio procuró tener conocimiento de la situación de los estudiantes de carreras de grado no solo en lo vinculado a los efectos de la cuarentena social obligatoria para evitar la propagación del nuevo coronavirus Covid-19 , sino también otros aspectos relacionados con la prosecución de los estudios de manera virtual y la imagen que se tiene de la UBA.

Más del 75% de los alumnos cursa actualmente de modo virtual y de ese porcentaje, el 40% sigue adelante tres materias. El 11% cursa cuatro materias y apenas el 2% logra avanzar en más de cuatro. Como contracara, el 12% de los estudiantes respondió que no pueden seguir estudiando porque las materias no están adaptadas al formato virtual y el 14% porque no quiso estudiar en ese contexto.

La UBA fue la primera institución educativa en suspender las clases presenciales en marzo pasado cuando comenzaron a registrarse contagios de Covid-19 en el país y tenía previsto reabrir de manera presencial los estudios el 1° de este mes, pero la extensión de la cuarentena social obligatoria obligó a posponer hasta próximo aviso el retorno a la normalidad.

Ante la consulta sobre la plataforma por medio de la cual cursan, el 63% respondió que por "campus virtual de la facultad" a la que asisten y el 32% por aplicaciones de videoconferencias. En ese rubro, las herramientas más utilizadas son Zoom, Skype y Google Meets.

Solo el 18% evaluó con un "muy bien" a las clases virtuales; para el 33% están "bien" y para el 29", "regular bien". Sin embargo, el 41% señala que la metodología virtual tiene más inconvenientes que ventajas, el 37% sostiene que tiene las mismas ventajas que inconvenientes y solo el 20% planteó que tiene más ventajas que inconvenientes.

El 82% de los consultados respondió que los dispositivos electrónicos de que dispone para cursar de forma virtual las materias son adecuados y suficientes, mientras que el 15% consideró que son inadecuados.